Marina Wally (64) over haar geldzaken: “Luxe is aan mij niet besteed”

Zangeres Marina Wally (64), dochter van Eddy, laat in haar portemonnee én haar ziel kijken. In onze rubriek Centen & percenten , vertelt ze over haar grootste financiële misstap, hoe ze voor haar pensioen spaart en welke geldlessen ze van haar vader mee kreeg. “Ik weet dat ik nooit financiële problemen gehad heb en er ook nooit zál hebben.”

1. Welke financiële les heb je geleerd van je ouders?

“Dat sparen meer rust en minder stress geeft. Als je een flinke spaarbuffer aanhoudt, hoef je er niet meer wakker van wakker te liggen dat de wasmachine of de auto wel eens stuk zouden kunnen gaan. Toen mijn mama en papa pas getrouwd waren, hadden zij het allesbehalve breed. Maar mijn vader Eddy was het schoolvoorbeeld van het feit dat hard werken wordt beloond. Zo was hij niet alleen zanger, maar werkte hij ook in de weverijen én stond hij — nadat hij mijn mama had leren kennen — mee op de markt om lederwaren te verkopen.”

2. Waar stop jij je spaarcenten in?

“Ik ben bezig met de renovatie van Villa Wally in Zelzate, het ouderlijk huis waar mijn papa en mama het leeuwendeel van hun tijd op aarde geleefd hebben. Als ik graag iets wil verbouwen, maar er het geld niet voor heb? Jammer, maar dan blijft het zo. Ik heb al veel spullen weggedaan en de meeste renovatiewerken doe ik zélf. Momenteel zijn we de hele keuken aan het vernieuwen. Ik vind het fijn om hier te zijn, want het voelt alsof mijn vader én moeder hier nog zijn. Overigens heb ik mijn vader — toen hij nog leefde — beloofd om never of nooit de villa van de hand te doen, maar helemaal op te knappen. Zo blijft het óns plekje.”

Quote Podiumkle­ren koop ik soms in een dure boetiek, maar de meeste van mijn outfits koop ik in het grootwaren­huis of op de markt, daar krijg ik soms ook nog een BV-kor­ting. Marina Wally

3. In welke passies investeer je geld?

“Luxe is aan mij niet besteed. Mijn vader zei altijd dat ik moest zorgen dat ik ‘proper’ was. Voor de rest had hij geen hoge pet op van uiterlijk vertoon. Podiumkleren koop ik soms in een dure boetiek, maar de meeste van mijn outfits koop ik in het grootwarenhuis of op de markt. Het voordeel van kleren kopen op de wekelijkse markt is dat de prijs-kwaliteitverhouding niet te evenaren is. En dan krijg ik soms ook nog een BV-korting. En als ik er dan toch ben, koop ik gelijk ook verse vis of lekker seizoensfruit. Na het shoppen vind ik niets leuker dan met mijn vriendin Marleen Polfliet – die tevens mijn agenda én contracten beheert – een pannenkoek te gaan eten.”

4. Zorg je voor een extra appeltje voor de dorst?

“Ik ben onlangs 64 jaar geworden, maar ik voel me veertig jaar jonger. Zo kan ik mijn benen nog steeds in de lucht smijten. Met pensioensparen of mijn oude dag ben ik niet bezig. Ik heb alles wat ik moet hebben. Eigenlijk is het ouderlijk huis mijn appeltje voor de dorst. Tegelijk weet ik dat ik nooit financiële problemen gehad heb en er ook nooit zál hebben.”

5. Heb je ooit een financiële misstap gezet en welke les trok je daaruit?



“Nee. Dat komt vooral omdat ik niet van afwisseling hou. Zo ben ik bijvoorbeeld geen reisduif. In de zomer ga ik nog het liefst van al op vakantie naar Blankenberge. Mijn pa Eddy zei altijd dat je geen vliegmachine moet nemen om het vakantiegevoel te ervaren. Een tropisch eiland vol met muggen en rare beesten is aan mij niet besteed. Met een weekendje weg in eigen streek ben ik al content.”

