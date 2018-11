Marghem geeft toe: "Verkopen kerncentrales was misschien niet beste beslissing” TT

14 november 2018

12u23

Bron: Belga 0 Geld Het verkopen van onze nucleaire centrales aan het buitenland was misschien niet de beste beslissing. Dat heeft minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) gezegd. De minister haalt zwaar uit naar Frankrijk. Er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in de Belgische centrales door het Franse moederhuis Engie, aldus de minister.

De minister maakte een stand van zaken op nu uitbater Engie Electrabel gisteren bekendmaakte dat Doel 1 nog tot eind januari onbeschikbaar zal zijn, en dus niet zal opstarten in december zoals gepland. De bevoorradingszekerheid blijft evenwel gegarandeerd tot eind december, verzekert de minister.

Of ook in januari en februari nergens het licht uit gaat, is minder duidelijk. De minister zegt er alles aan te zullen doen om de bevoorradingszekerheid te garanderen.