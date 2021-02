Manipuleert Elon Musk de markt? Stunt van Tesla met bitcoin roept vragen op

Het nieuws plaatst een aantal tweets van Elon Musk in een ander daglicht. De Vlaamse econoom Geert Noels wijst erop dat Elon Musk bitcoin op 20 december nog ‘bs’ of bullshit’ noemde. De koers van bitcoin situeerde zich toen iets onder 20.000 dollar (16.500 euro). Sindsdien is de waarde sterk gestegen.

De voorbije weken uitte Musk zich echter als een grote fan van bitcoin. In zijn bekende stijl, met memes en boodschappen waarbij niet duidelijk is of hij aan het grappen is of niet, maakte hij op Twitter bij zijn 46 miljoen volgers reclame voor zowel dogecoin als bitcoin. De koers van dogecoin steeg met 50 procent na berichten van Musk. De koers van bitcoin is intussen gestegen tot bijna 50.000 dollar.