Man verkoopt kast, maar vergeet dat er 180.000 euro spaargeld in zit HR

29 juni 2018

16u43

Bron: Le Parisien, Ouest France 11 Geld Een gepensioneerde man uit Frankrijk is een pak geld kwijt nadat hij op een platform voor tweedehands spullen voor 100 euro een kast verkocht. In een van de lades zat nog 180.000 euro.

De zestiger uit Cannes kon slechts een deel zijn geld recupereren. Hij had zijn commode te koop gezet op de populaire Franse zoekertjessite Le Bon Coin en vond daar ook een koper. Op zondag 24 juni kwam die samen met een vriend de kast ophalen. Maar bij het verplaatsen van de kast, viel een van de lades open en ontdekte de vriend het geld in een metalen kistje.

Enkele uren later herinnerde de eigenaar zich plots dat zijn spaargeld nog in de kast zat. Hij trof die ook aan voor zijn deur. De koper had immers in ruil voor een vergoeding van 10 euro afgezien van de transactie. De kast zou niet in zijn voertuig gepast hebben. Hij liet ze achter op straat, maar het geld zat er niet meer in. De verkoper verwittigde de politie en die slaagden er met behulp van camerabeelden in de twee mannen terug te vinden.

138.000 euro

Bij een huiszoeking werd 138.000 euro teruggevonden. De rest van het geld was al uitgegeven. Uiteindelijk bleek dat de koper van de kast ook nog eens opgelicht was door zijn vriend. Die had hem verteld dat hij slechts 2.000 euro had gevonden. De koper had daar 'de helft' van gekregen.