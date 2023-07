Man laat zich bewust veertig keer bekeuren in de hoop er geld aan te verdienen

“Hier heb je al een flat voor 158.300 euro”: dit zijn de prijzen voor een verblijf aan de Nederland­se en Franse kust

Wie een appartement aan de Belgische kust wil, moet daar stevig voor betalen: gemiddeld net geen 4.000 euro/m². Afhankelijk van de gemeente kunnen de prijzen sterk verschillen. Onze woonexpert Björn Cocquyt nam ze onder de loep en keek ook hoeveel het vastgoed net over de grens kost, in het Nederlandse Zeeland en aan de Franse Opaalkust: “Wie louter voor het budget kiest, koopt beter in Nederland of Frankrijk.” Hij toont ook wat je daar voor je geld krijgt, van 158.300 euro tot 2.975.000 euro.