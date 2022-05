Makelaar zou huis van Gunther verkopen aan startprijs van 289.000 euro: “De renovatie is smaakvol gedaan en biedt alle comfort die je nodig hebt”

Regi of Christoff achterna: hier hebben BV's een buiten­lands optrekje (en zoveel betaal je als je er zelf ook een wil kopen)

De villa van de Verhulstjes heeft iedereen intussen wel gezien, maar ook tal van andere bekende Vlamingen hebben een optrekje in het buitenland. Van Leah Thys in Frankrijk tot Regi in Zuid-Afrika, Thibaut Courtois op Tenerife en Christoff aan de Costa del Sol. Onze woonexpert Björn Cocquyt gaat na waar de BV’s een tweede verblijf bezitten en kijkt wat het vastgoed er kost voor wie graag hun nieuwe buur wil worden.

8 mei