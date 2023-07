Mag jouw bankier vragen waarom je geld afhaalt?

Spaargids.beHoewel we tegenwoordig bijna overal met kaart kunnen betalen, en we hier ook steeds meer voor kiezen, is het vaak aangewezen om eveneens over een som contant geld te beschikken. Maar hoeveel cash geld kan je eigenlijk afhalen in je bankkantoor? En mag je bankier vragen wat je ermee van plan bent? Spaargids.be maakt je wegwijs doorheen de regelgeving.

Cash geld = risico

Decennialang was het de gewoonste zaak van de wereld: cash geld naar de bank brengen om het op je rekening te zetten en het er na een tijdje weer afhalen om uitgaven te betalen.

Vandaag ligt dat allemaal wat moeilijker. Als iemand met een grote som geld komt aanzeulen, mag een bank naar de herkomst ervan vragen. Als ze het niet vertrouwt, kan ze het geld bovendien weigeren. Dat komt omdat banken moeten voldoen aan een strenge wetgeving tegen mogelijk witwassen van geld. Het is hen bijgevolg toegestaan om deposito’s van een verdachte oorsprong te weigeren.

Cash geld wordt als een risico gezien. Het kan worden gebruikt voor ‘zwarte’ aankopen of voor omkoping. Daarom is het wettelijk al geruime tijd verboden om nog cash te gebruiken om vastgoed aan te kopen. En koop je iets anders, dan mag je niet meer dan 3.000 euro in cash betalen.



Zicht- vs spaarrekening

Mag je dan onbeperkt cash afhalen? Bij een zichtrekening is het antwoord ‘ja’. Zicht betekent immers dat het geld onmiddellijk beschikbaar is. Staat het op je rekening, dan mag je het dus afhalen. Bij grote afhalingen vragen banken niettemin dat je hen om praktische redenen tijdig zou verwittigen, want ze hebben maar een beperkte hoeveelheid cash meer in huis.

Ook van een spaarrekening wordt gezegd dat je er onbeperkt geld van mag afhalen. Maar hier is dat veeleer een gebruik dan een wettelijke regeling. Banken hebben in hun algemeen regelement op de verrichtingen, dat je ondertekent als je klant wordt, een bepaling opgenomen die de opnames kunnen beperken.

Zo stelt dat van KBC: ‘Het tegoed op een KBC-Spaarrekening is in principe zonder opzegging opvraagbaar. Onverminderd art. I.33.2 van de Algemene Bankvoorwaarden behoudt de bank zich evenwel het recht voor om in uitzonderlijke gevallen: opvragingen van meer dan 1.250 euro afhankelijk te stellen van een voorbericht van vijf kalenderdagen en het geheel van de opvragingen te beperken tot 2.500 euro per halve maand.” Op die manier zou de bank zich kunnen indekken tegen plotse grote opvragingen. De vraag is alleen of ze dit ooit zou toepassen.



Aan de automaat

Het afhalen van geld aan het bankloket is één zaak, het afhalen aan een geldautomaat een andere. Zo bedraagt de standaardlimiet voor geldopnemingen met je debetkaart bij Belfius 650 euro per dag. Je kunt deze wel verhogen tot maximaal 2.500 euro per dag. Voor minderjarigen tot 16 jaar is dit beperkt tot 100 euro per dag. Deze regeling kan per bank anders zijn. Ze is er vooral uit veiligheidsoverwegingen. Bij misbruik van de kaart kan de schade zo worden beperkt.

Proportioneel

Maar mag een bankier je ook vragen wat je met je geld gaat doen? De bankier mag informatie inwinnen die nodig is om aan zijn verplichtingen in het kader van de witwaswetgeving te voldoen, maar dat moet proportioneel gebeuren. Een bankier mag dus niet voor elke verrichting, klein en groot, uitpluizen wat je met je geld aanvangt.

Als je bankier weet heeft van ongeoorloofde praktijken of daar een vermoeden over heeft, dan moet hij dit melden aan de antiwitwascel van zijn hoofdkantoor. Die kan dan nakijken of er verdachte patronen op de rekening gebeuren en desgevallend een dossier overmaken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking? Je bank moet je hiervan zelfs niet op de hoogte brengen.

Alle banken hebben trouwens op de achtergrond programma’s draaien die verdachte transacties moeten opsporen en melden.



