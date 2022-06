Mag je van bestuurder wisselen? En wat met je tankkaart over de grens? Dit zijn de regels voor wie met de bedrijfswagen op verlof vertrekt

JobatDe zomerse vakantieuittocht nadert. Heel wat werknemers genieten van de voordelen van een bedrijfswagen om mee op autoreis te gaan. Maar wat zijn je rechten en plichten als werknemer? Wie is aansprakelijk bij een ongeval? Mag je tanken over de grens? En wat als je van bestuurder wil wisselen? Jobat.be klopte aan bij Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte van Acerta Consult.

De afspraken rond de bedrijfswagen staan doorgaans in de car policy die is opgesteld bij de toekenning van de bedrijfswagen door je werkgever, weet Ellen Van Grunderbeek. “In principe is de werkgever volledig aansprakelijk wanneer de wagen uitsluitend gebruikt wordt voor de uitvoering van het werk. Alleen wanneer de medewerker een zware fout begaat of wanneer hij regelmatig lichte fouten maakt, kan de aansprakelijkheid overgaan van de werkgever op de werknemer.”



Krijg je groen licht voor een autoreis met de firmawagen? Let op deze 4 punten

Ongeval op vakantie

Wanneer de werknemer zijn bedrijfswagen ook voor privégebruik mag inzetten, bijvoorbeeld voor zijn vakantie, verandert de aansprakelijkheid. “Dan ligt die bij de werknemer. Vakantie wordt aanzien als privégebruik. Bij een ongeval in het buitenland, waarbij de werknemer in fout was, zal de werkgever in eerste instantie aangesproken worden. De kosten worden later verhaald op de werknemer. Als werknemer moet je steeds de ongevalsaangifte doen op de voorgeschreven wijze bij de bevoegde diensten. Wanneer er ook gewonden zijn, moet er een proces-verbaal opgemaakt worden.”

“In de car policy staat normaal ook wie de franchise betaalt”, gaat de juridisch experte verder. “Er zijn werkgevers die de werknemer altijd de franchise laten betalen, voor schade in privétijd, maar er zijn ook werkgevers die tussenbeide komen bij het eerste schadegeval. Het beste is om altijd even met de personeelsdienst van je werkgever te bellen wanneer er iets is gebeurd. Zo kan alles heel duidelijk en transparant verlopen. Hetzelfde verhaal bij diefstal van de wagen. Dan moet je aangifte doen bij de buitenlandse politie. Qua aansprakelijkheid spelen dan vaak de feiten mee. Stel dat je je sleutels op het contact hebt laten zitten, dan ben je als werknemer nalatig geweest en ben je verantwoordelijk. Vaak is ook enkel de wagen verzekerd tegen diefstal, maar niet je spullen. Laat dus geen waardevolle zaken in je auto liggen”, raadt Van Grunderbeek aan.

Tanken

Gezinnen die lang onderweg zijn, switchen al eens graag van bestuurder. Mag dat ook zomaar bij een bedrijfswagen? “Dat hangt opnieuw af van de car policy. Heel vaak mogen de werknemer en inwonende gezinsleden vanaf 21 jaar, of zij die een minimum aantal jaren hun rijbewijs hebben, met de wagen rijden. Stel dat je met vrienden op verlof gaat, bekijk dan zeker goed je car policy vooraleer je hen het stuur in handen geeft.”

De meeste werknemers met een bedrijfswagen beschikken ook over een tank- of laadkaart. “Het gebruik ervan kan beperkt zijn tot België, maar kan ook ruimer gaan, al dan niet na toestemming van de werkgever”, weet Van Grunderbeek. “Bovendien zijn er afspraken over de hoeveelheid brandstof of kilowattuur waarbij de werkgever tussenkomt. In de car policy kan een limiet afgesproken worden per maand of jaar. Check je car policy dus goed voor je vertrek, zodat je nadien niet voor verrassingen komt te staan”, besluit ze.

