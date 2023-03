Mag je huisbaas je huurprijs ineens optrekken omdat hij werken liet uitvoeren? Advocate legt uit wat je rechten zijn

Mijntelco Val halverwege de maand niet zonder internet: met deze tips zit je safe, zelfs met veelver­brui­kers onder je dak

Het internetverbruik van heel wat gezinnen is niet meer hetzelfde als pakweg vijf of tien jaar geleden. We hebben meer toestellen in huis, zijn volop aan het streamen geslagen en ook het spelen van videogames neemt tegenwoordig een grote hap uit ons internetvolume. Je telecomabonnement is dus misschien wel aan herziening toe. Mijntelco.be helpt je de juiste keuze maken.