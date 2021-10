Mag je handsfree vergaderen achter het stuur? Dit zegt je verzekering

IndependerDigitaal vergaderen terwijl je met de auto naar het werk rijdt, is voor velen een handige en tijdbesparende oplossing. Strikt genomen is het niet verboden, maar gevaarlijk is het wel. In Nederland vrezen verzekeraars dan ook voor ‘Zoom-gevallen’. Ben je verzekerd als je in je auto deelneemt aan een videovergadering? En maakt het een verschil als je dit handsfree doet? Independer.be bekijkt dit nieuwe fenomeen.

Hybride werken

Behalve in het Brussels hoofdstedelijk gewest, waar thuiswerk nog tot en met het einde van deze maand is aanbevolen, kan je weer onbeperkt naar kantoor. Door de toename in het woon- werkverkeer is het aantal files opnieuw gestegen. De filedruk in september lag op weekdagen maar liefst 22,5 procent hoger dan vóór de coronacrisis.. Vergadersoftware zoals Zoom, Hangout en Teams maken het technisch mogelijk om digitaal te vergaderen. Zelfs vanuit je auto kan je via je smartphone inloggen op een vroege online meeting, terwijl je nog met je auto op weg bent naar je werk. Maar is dit wel zo verstandig?

Handsfree

Om in regel te zijn met de wet, mag je dit enkel handenvrij doen. Wie betrapt wordt met de gsm in de hand achter het stuur, zondigt tegen artikel 8.4 van de wegcode en riskeert een boete van minstens 160 euro. Handsfree bellen, of vergaderen is geen inbreuk op de wet, maar het vraagt wel een enorme focus. Anders dan wanneer je met één persoon handsfree belt, vraagt digitaal vergaderen meer concentratie. Bij een digitale vergadering met meerdere deelnemers, kijk je al snel eens even op het scherm van je smartphone om te checken wie er aan het woord is. Daarmee is je aandacht afgeleid van het verkeer en dus het risico op een ongeval groter.

Focus

Aangezien het fenomeen van digitaal vergaderen “on the road” nog zo nieuw is, bestaat er nog geen onderzoek dat aantoont dat handsfree bellen naar een groep mensen gevaarlijker zou zijn dan één-op-één bellen. “Toch is onoplettendheid een belangrijke reden voor schadegevallen”, weet Kenneth Vansina, Chief Customer Experience Officer bij verzekeraar Yuzzu. Maar verstrooidheid op zich is geen reden voor een verzekeraar om een tussenkomst bij schade te weigeren.

Grove schuld

Luc Devlamynck, docent verzekeringen, citeert artikel 62 van de wet op de Landsverzekering: “De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde”.

Stel dat je een ongeval veroorzaakt tijdens het vergaderen, zal de schade van de tegenpartij altijd vergoed worden door de BA-verzekering. De verzekeraar kan nooit de schadevergoeding terugvorderen van de verzekerde, ook niet als het verband tussen het online vergaderen in de auto en het ongeval is bewezen.

Heb je bovenop de BA-verzekering ook een omniumverzekering, dan betaalt de verzekeraar ook je eigen schade terug. Stel dat online vergaderen als ‘grove fout’ wordt beschreven in de polis, dan zal je verzekeraar wel weigeren om je eigen schade te vergoeden. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat een verzekeraar na zo’n schadegeval het verzekeringscontract verbreekt. Hij moet dan een opzegtermijn van drie maanden respecteren, zodat je tijdens die periode een andere verzekeraar kan vinden.

