Mag je bijverdienen na je pensioen? En moet je dan meer belastingen betalen? 6 vragen over werken na je pensioen beantwoord

Wanneer mag je onbeperkt bijverdienen?

Er staat geen limiet op het bedrag dat je mag bijverdienen als een van deze gevallen op jou van toepassing is:

• Je wordt dit jaar 65 jaar of ouder.

• Je werkte 45 jaar bij de aanvang van je pensioen.

• Je ontvangt een overgangsuitkering.

In deze situaties heeft je bijverdienste geen impact op je pensioenbedrag.

Op welke pensioen heb jij recht? Bereken hier welke uitkering je zou krijgen

Hoeveel bedraagt de limiet?

In alle andere gevallen is er een limiet op wat je mag bijverdienen. Die limiet is afhankelijk van je concrete situatie en varieert van 8.634 euro tot 30.333 euro bruto per jaar voor werknemers.

Moet je belastingen betalen?

Ja, je bijverdienste is een belastbaar beroepsinkomen dat progressief belast wordt. Pensioenen komen in aanmerking voor een belastingvermindering. Maar je bijverdienste kan daar een negatieve impact op hebben. Heb je de pensioenleeftijd bereikt en is je wettelijk pensioen niet hoger dan 16.690 euro, dan wordt geen rekening gehouden met je bijverdienste. Ligt je pensioen tussen 16.690 euro en 24.470 euro, dan wordt er slechts gedeeltelijk rekening gehouden met je bijverdienste voor de berekening van de belastingvermindering.

Kom je als gepensioneerde in aanmerking voor een flexi-job?

Zeker en vast. Het grote voordeel is dat je geen sociale bijdragen of belastingen moet betalen. Flexi-jobs zijn beperkt tot de horeca en de detailhandel. Bijklussen als ober, winkelverkoper of kapper kan dus. Je moet wel voldoen aan een van deze voorwaarden:

• Je bent 65 jaar of ouder.

• In het derde kwartaal voorafgaand aan de flexi-job was je minstens 4/5 aan de slag.

• In het tweede kwartaal voorafgaand aan de flexi-job stond je vermeld in het pensioenkadaster.

Aan de slag? Bekijk hier vacatures voor flexi-jobs

Op welke manier kan je nog bijklussen?

Sinds dit jaar is er een nieuwe regeling voor wie wil bijklussen in de sociaal-culturele of de sportsector. In de eerste mag je 300 uren per jaar werken, in de tweede 450 uren. Combineer je beide, dan mag je 450 uren bijklussen. Op deze prestaties moet je geen sociale zekerheidsbijdragen betalen, wel een inkomstenbelasting van 10%.

Welke jobs kan je doen?

“Vaak zijn gepensioneerden op zoek naar een eerder uitvoerende job”, vertelt Lotte Flamée van Nestor, een uitzendkantoor voor 50-plussers en gepensioneerden. “Ze willen de stress van het werk niet mee naar huis nemen. Denk maar aan chauffeurs en orderpickers, maar ook aan administratieve medewerkers, receptionisten en onthaalbedienden.”

“Bedrijven zijn ook op zoek naar gepensioneerden met een specifieke ervaring. In deze categorie vallen boekhoudkundige profielen die bijvoorbeeld helpen bij de btw-aangiftes of de facturatie. Of denk aan technische profielen die heel specifieke kennis kunnen overbrengen op jongere collega’s, bijvoorbeeld op vlak van elektromechanica. Tijdens de coronacrisis was er veel vraag naar verpleegkundigen voor de vaccinatiecentra. Chauffeurs met rijbewijs C en een geldig vakbekwaamheidsattest zijn ook gewild. En gepensioneerden met een verleden in de sales zijn gegeerd bij start-ups, waar ze met hun ervaring heel mooie resultaten kunnen neerzetten.”

“Over het algemeen zijn flexi-jobs bij gepensioneerden erg populair omdat ze dan geen belastingen betalen. Het gaat dan om sectoren als de horeca, de retail en de voedingssector.”

Wil jij blijven werken na je pensioen? Bekijk hier het aanbod aan vacatures op Jobat.be en vind je bijverdienste

Lees ook op Jobat:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.