Mag iedereen zomaar flexi-jobben? Dit zijn de regels rond deze populaire vorm van onbelast bijverdienen

Steeds meer Belgen zoeken een extra baantje om de financiële druk draaglijk(er) te houden. In de zomerperiode zijn er alvast een pak meer seizoensgebonden flexi-jobs. Die zijn fiscaal bijzonder interessant. In welke sectoren kun je zo'n job vinden? En waarmee moet je allemaal rekening houden? Jobat.be zet je op weg.

Waarom zijn er flexi-jobs?

Op 1 december 2015 werd met de flexi-job een nieuwe vorm van tewerkstelling in het leven geroepen. Het doel was om mensen te laten ‘bijklussen' zonder extra belastingen te moeten betalen. Daarmee wou de regering het vele zwartwerk in de horeca tegengaan.



Waar vind je zulke jobs?

Flexi-jobs zijn (voorlopig nog) niet in elke sector toegelaten, ook al is dat momenteel voer voor politiek debat. Je kan een flexi-job vandaag vinden in de horeca en detailhandel. Concreet gaat het om een baantje in een restaurant, café, bakkerij, slagerij, kapperszaak of warenhuis.

Sinds 1 januari kan je ook in de sectoren sport, exploitatie van bioscoopzalen, podiumkunsten en muziek - geen artistieke functies - en de zorgsector aan de slag als flexi-jobber.

Waarom zou je voor een flexi-job kiezen?

‘Waarom niet?’, is een betere vraag. De flexi-job is vrij van sociale lasten en belastingen. Het bruto- en nettoloon zijn dus hetzelfde. Bovendien kun je als werknemer – de regels voor bepaalde gepensioneerden zijn anders – met je flexi-job onbeperkt bijverdienen en is ook het aantal uren ongelimiteerd. Daarom verkiezen veel mensen nu zo’n job boven een zelfstandig bijberoep na de uren, waarop je wél sociale lasten en belastingen betaalt.

De inkomsten van je flexi-job hoef je niet op te nemen in je belastingbrief. Ondertussen bouw je wel ook met je flexi-job sociale rechten op, zoals de aanspraak op een werkloosheidsuitkering, pensioen en vakantie.

Welke voorwaarden zijn er?

Niet iedereen kan zomaar in een flexi-job stappen. Je moet als werknemer minstens vier vijfden werken, of drie kwartalen geleden minstens vier vijfden hebben gewerkt, bij één of meerdere andere werkgevers.

Je moet ook eerst met je werkgever een schriftelijke raamovereenkomst opmaken, met afspraken over onder meer de functie en het basisloon.

Je kan trouwens meer dan één flexi-job doen en je mag deze ook uitoefenen tijdens je verlofdagen bij je vaste werkgever.

Een flexi-jobber ontvangt het uurloon dat overeengekomen is in de raamovereenkomst. Dat bevat ook het flexi-vakantiegeld. Het loon mag niet onder het wettelijk minimum van 11,81 euro per uur gaan.

Op welke premies kan je rekenen?

Daarnaast kan je ook premies ontvangen. Zo heeft een flexi-jobber die in de horeca op een zon- of feestdag werkt recht op een extra premie. De toeslag bedraagt 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag.

Of je als flexi-jobber ook een eindejaarspremie ontvangt, hangt af van de sector en het bijhorende paritair comité waarin je werkt. PC 118 (bakkerij) kent bijvoorbeeld een eindejaarspremie toe aan arbeiders met minstens een maand dienst in de onderneming. Hierbij gaat het niet om dagcontracten.

