Maestro-bankkaarten verdwijnen geleidelijk aan vanaf 1 juli

Winkelkar Veel producten nu 30 % duurder dan een jaar geleden: in welke supermarkt doe je vandaag het goedkoopst je boodschap­pen?

Verschillende supermarktketens hebben de voorbije weken honderden producten in prijs verlaagd. Maar van die prijsverlagingen merken de meeste consumenten amper iets op hun kassaticket. Integendeel zelfs, meer producten lijken net duurder geworden te zijn. De prijzen in onze HLN-winkelkar bevestigen dat. Hoe kan dat? In welke supermarkt koop je vandaag het goedkoopst? En welke producten zijn écht verlaagd in prijs? Retailexpert Els Breugelmans neemt de promoties onder de loep: “Als consument is het niet eenvoudig om profijt te doen.”