Maar 11 procent werkgevers geeft personeel consumentencheque RL

18 juli 2020

04u43

Bron: Belga 1 Geld De consumentencheque, het fiscaal aantrekkelijke cadeau van maximaal 300 euro dat werkgevers dit jaar aan hun medewerkers kunnen schenken als bedankje voor hun extra inspanningen in de coronacrisis, lijkt (nog) geen groot succes. Dat leert een bevraging van hr-dienstenleverancier Acerta, waarover Het Nieuwsblad en La Libre Belgique zaterdag berichten.

Op 100 werkgevers zouden er maar 11 de cheque geven, 25 op de 100 twijfelden en 64 op de 100 waren dat niet van plan. Bij die laatste groep verklaarde 33 procent dat hun financiële toestand dat niet toelaat.

Toch wil Ellen Van Grunderbeek van Acerta niet spreken van een slag in het water. "Bedrijven hebben nog tot eind dit jaar om te beslissen", zegt ze. "Wat wellicht kan helpen, is dat het ­federale parlement donderdag heeft beslist dat de consumentencheques ook in winkels met minder dan tien werknemers kunnen worden verzilverd, daar waar ze eerst enkel golden in de horeca, de cultuursector en voor sportbeoefening."

