Maandelijkse energieafrekening mogelijk sinds april, maar enkel bij grote leveranciers: wanneer zal het overal een optie zijn?

Crypto in 1-2-3: deze fouten moet je vermijden als je start met crypto

In deze tiende aflevering van de HLN-podcast Crypto in 1-2-3 geven Kim en Peter praktisch advies om te starten met crypto. Welke tools zijn er om van start te gaan in de cryptowereld? Hoe beperkt je je risico? Hoe verkrijg je bitcoins? Is er kapitaalgarantie? Wat is een broker? Welke fouten hebben Peter en Kim zelf gemaakt en wat zijn de belangrijkste stappen waar je moet opletten voor je gaat investeren? Vragen waarop we in deze tiende aflevering allemaal een antwoord op krijgen.

18 mei