Maandelijks verwerpen ruim 3.200 Belgen een nalatenschap met vooral schulden ADN

13 augustus 2020

10u31

Bron: Belga 0 Geld Elke maand verwerpen ruim 3.200 Belgen kosteloos een nalatenschap met vooral schulden. Dat blijkt donderdag uit gegevens van notarisfederatie Fednot.

Een erfgenaam kan gratis afstand doen van een erfenis als de overledene meer schulden dan baten nalaat, of als het bedrag dat hij of zij ontvangt na aftrek van alle schulden niet hoger is dan 5.219,21 euro. Dat laatste bedrag werd begin deze maand nog geïndexeerd. De erfgenaam moet daarvoor een verklaring laten opmaken door de notaris. De kosten worden gedragen door een fonds.

In de periode van maart 2018 tot eind juli 2020 verwierpen zo 93.021 Belgen een nalatenschap, wat neerkomt op 3.208 verwerpingen per maand. Relatief gezien ligt het aantal verworpen erfenissen hoger in Wallonië dan in Vlaanderen, maar in absolute aantallen zijn het nagenoeg evenveel: 43.841 in Wallonië in de periode van maart 2018 tot juli 2020 en 43.071 in Vlaanderen. In Brussel waren het er 6.109.

Persoonlijke spullen

Door een nalatenschap te verwerpen, kunnen de schuldeisers van de overledene niet meer voor de betaling van die schulden bij de erfgenamen aankloppen. "Gevolg is wel dat de erfgenaam afstand doet van alle goederen uit de nalatenschap van de overleden persoon en ook geen persoonlijke spullen zoals foto's uit die nalatenschap kan opeisen", zegt Fednot.

Lees ook:

Trouwen, samenwonen of toch maar een latrelatie? Onze belastingexpert Michel Maus legt uit wat de gevolgen zijn voor uw personenbelasting en erfenis (+)

“Keuze voor schenking of erfenis levert verschil op in het fiscale kostenplaatje”: onze belastingexpert legt de regels uit voor uw nalatenschap (+)

“Kies voor gesplitste aankoop en ontsnap volledig aan erfbelasting op vastgoed” (+)