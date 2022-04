Maandelijks 100 euro over om te beleggen? Dit zijn je opties

Maandelijks beleggen kent verschillende voordelen. Je hoeft niet meteen over een groot startkapitaal te beschikken en je spreidt de risico’s. Bij een eenmalige instap voor een groter bedrag loop je immers het risico dat de beurs kort na je aankoop stevig daalt, met alle gevolgen van dien. Gespreid beleggen laat je daarentegen toe om dergelijke schokken beter op te vangen. Bij een terugval van de beurs koop je dan bovendien goedkoper in.

Om maandelijks te beleggen kan je individuele aandelen kopen via een bank of broker. Verschillende banken beschikken ook zelf over een online beleggingsplatform. Dat is onder meer het geval bij Bolero van KBC en de investeringsapp Re=Bel van Belfius. Om aandelen te verhandelen heb je een effectenrekening nodig, waar je jouw beleggingen kunt opvolgen en beheren. Vergelijk hier de diensten en kostprijs van verschillende effectenrekeningen.

Individuele aandelen

Individuele aandelen kennen globaal een lager kostenplaatje dan actief beheerde beleggingsfondsen bij de bank. Toch lenen ze zich niet altijd voor kleine maandelijkse investeringsbedragen. Bij Bolero betaal je bijvoorbeeld 7,50 euro makelaarskosten voor elke aankoop tot een bedrag van 2.500 euro. Koop je voor 100 euro aandelen op de Brusselse beurs, dan boet je op die manier al meteen 7,5 procent aan rendement in. Sommige aandelen zijn, door hun hoge koers, bovendien niet voor elke belegger binnen bereik. Een budget van 100 euro is bijvoorbeeld niet toereikend voor de aankoop van een aandeel van Sofina, dat meer dan 300 euro kost. De mogelijkheden om een deel van een aandeel te kopen, blijft vooralsnog beperkt tot enkele online brokers, zoals Bux en Lynx.

Beleggingsfondsen

Een andere piste bestaat erin te beleggen via een fonds. Je belegt in dat geval in een mandje aandelen, obligaties of andere beleggingsinstrumenten. Een voordeel van zo’n formule is dat je meteen investeert in verschillende beleggingen. Waar bij individuele aandelen de koersterugval van één bedrijf je belegde kapitaal volledig raakt, kunnen bij een beleggingsfonds de andere componenten het effect van die dalende koers afvlakken of zelfs volledig compenseren. De meeste banken bieden de keuze tussen meer defensieve fondsen en dynamische fondsen met een hoger risicoprofiel. Bekijk hier wat voor fonds het beste bij jouw profiel past.

Je kan ervoor opteren om maandelijks zelf 100 euro aan beleggingsfondsen aan te kopen of je kan kiezen voor een beleggingsplan. Via een beleggingsplan beleg je automatisch en op regelmatige tijdstippen een vast bedrag in een korf van verschillende beleggingsfondsen. Bekijk hier hoeveel de beleggingsplannen van banken opleveren.

Bij een beleggingsfonds zijn de instapkosten meestal uitgedrukt in een percentage van het kapitaal dat je belegt. Die vergoeding bedraagt doorgaans 2 tot 3 procent, ongeacht of je nu 100 of 2.000 euro investeert. Een beleggingsfonds lijkt dus voor kleine investeringsbedragen goedkoper dan individuele aandelen. Toch houd je er best rekening mee dat je bij beleggingsfondsen ook lopende kosten betaalt, die jaarlijks 1 tot 2 procent van je rendement knagen. Wie op langere termijn belegt, ziet zijn kosten dus mogelijk toch hoger oplopen. Vergelijk hier het aanbod beleggingsfondsen van verschillende banken

ETF’s

Je kan ook maandelijks beleggen via een ETF (exchange-traded fund), ook wel een indextracker genoemd. Je investeert dan in een passief beheerd beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk een index volgt. Het makelaarsloon voor trackers verloopt volgens hetzelfde stramien als bij individuele aandelen. Je betaalt bij Bolero dus ook meteen 7,50 euro voor orders tot 2.500 euro. De lopende kosten bedragen doorgaans 0,25 tot 0,50 procent. Het komt er dus opnieuw op aan van het plaatje op lange termijn te bekijken. Lees hier meer over de voor-en nadelen van ETF’s.

Tot slot: aan elke beleggingsvorm zijn risico’s gekoppeld. Hoe mooi de prospectus er ook mag uitzien, kapitaalverlies is nooit uitgesloten. Kies dus altijd voor een beleggingsproduct dat aansluit bij de risico’s dat je zelf wenst te nemen.

Lees ook op Spaargids.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be. Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.