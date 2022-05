Maakt inflatie je persoonlijke lening duurder? “We evalueren onze tarieven regelmatig”

Spaargids.beInflatie heeft momenteel een flink deel van de wereld in haar greep. Ook Europa, ook België. Het prijspeil van goederen en diensten blijft stijgen en je koopkracht daalt. Maar wat als je net nu een persoonlijke lening wil afsluiten? Spaargids.be vraagt na of dat een goed idee is.

Onvoorziene kosten, een wereldreis of een ander projectje? Er zijn heel wat situaties waarbij een persoonlijke lening goed van pas komt. Een persoonlijke lening is een lening op afbetaling waarbij de kredietinstelling een vooraf vastgelegd bedrag ter beschikking stelt. De consument verbindt er zich toe die som plus intresten via maandelijkse terugbetalingen af te lossen. Bij een persoonlijke lening hoef je bij de meeste kredietverstrekkers geen aankoopfactuur voor te leggen. Ze staat voor zekerheid, met een vaste looptijd, maandelijkse aflossingen volgens een aflossingstabel en een vooraf gekend tarief.

JKP

Met welke kredietverstrekker je voor je persoonlijke lening in zee gaat, hangt uiteraard af van het voorgelegde JKP, het jaarlijkse kostenpercentage. Dat is een percentage dat alle kosten weergeeft die verbonden zijn aan het krediet. Het JKP is een instrument om kredieten objectief te vergelijken.

Duurdere leningen?

Of inflatie de persoonlijke leningen binnenkort effectief duurder zal maken, daar kunnen onze banken geen sluitend antwoord op geven. “Wij houden de evolutie van de markt in de gaten en evalueren onze tarieven regelmatig”, vertellen Lisa Pieters en Leo De Roeck, die samen het persteam van AXA Bank en Crelan vertegenwoordigen. “Sinds januari 2022 hebben we onze tarieven niet meer aangepast. Het huidige tarief voor een persoonlijke lening bedraagt zowel bij AXA Bank als bij Crelan 5,65%.”

“Voor alle leningen, dus ook voor de persoonlijke lening, geldt dat de interestvoeten geïmpacteerd zijn door de stijging van de rente”, laat de woordvoerder van Belfius weten. “De rentestijging hangt samen met de inflatie.”

Indirect verband

“Het is niet gemakkelijk te voorspellen wat banken met de rentetarieven zullen doen”, klinkt het bij Febelfin, de Belgische federatie voor de financiële sector. “Het hangt vooral af van hun commercieel beleid. Op zich is er geen direct verband tussen de inflatie en de tarieven die banken hun klanten aanrekenen. Er is echter een indirect verband, aangezien de inflatie van invloed is op de beleidsrente van de Europese Centrale Bank: als de inflatie blijft stijgen, zal de ECB de beleidsrente verhogen om de inflatie dicht bij het streefniveau van 2% te houden. Die actie zal alle markttarieven opdrijven. Voorlopig heeft de ECB nog niet besloten wat zij met de beleidsrente zal doen.”

Impact op het gedrag van de consument is momenteel niet echt zichtbaar. “We zien geen significante evolutie. Het aantal aanvragen voor een persoonlijke lening ligt ongeveer in lijn met 2021 en 2020”, vertelt het persteam van AXA Bank en Crelan. “Ook wij merken geen daling op in het aantal aanvragen voor een persoonlijke lening. In vergelijking met de coronaperiode zien we zelfs een lichte stijging”, merkt de woordvoerder van Belfius op.

Gerichte leningen goedkoper

Gezien de hoge rentes bij een persoonlijke lening ga je best na of de kredietinstelling ook andere opties biedt om je doelen te realiseren. Voor wie bijvoorbeeld een woning renoveert, is een renovatielening een interessant alternatief. Het kostenpercentage ligt er lager dan bij een persoonlijke lening. Om de aankoop van een voertuig, zoals een auto of mobilhome te financieren, ben je eveneens een stuk voordeliger af met een specifieke lening.

