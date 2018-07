Skyline Europe Gesponsorde inhoud Luxueuze assistentiewoningen in Oostduinkerke: hypermodern, met de beste service en een privépark Advertorial van Skyline Europe

16 juli 2018

10u55 0

De bevolking wordt steeds ouder en de nood aan assistentiewoningen groeit. Zeker in het topsegment: luxueuze assistentiewoningen in een prachtig kader en met de allerbeste faciliteiten en services zijn erg schaars. Bouwheer Skyline Europe boort die niche aan, een fantastische kans voor investeerders.

Tussen 2015 en 2030 zal het aantal 67-plussers met vierendertig procent toenemen, het aantal 85-plussers stijgt zelfs met veertig procent. Meer en meer mensen vinden dan ook de weg naar serviceflats, inclusief beleggers. Wie echter op zoek is naar een tikkeltje extra, valt vaak uit de boot. Skyline Europe brengt daar verandering in met Beukenhof, een prestigieuze woon-serviceresidentie op een prachtige locatie aan de Belgische kust.

De centrale ligging aan zee én in een groen kader is uitzonderlijk voor de Belgische kust Bram Machtelinckx

Toplocatie aan de kust

Beukenhof ligt op een absolute droomlocatie: pal in het centrum van Oostduinkerke, vlakbij het strand en op een boogscheut van Golf Ter Hille. Winkels en terrasjes liggen om de hoek, maar in het uitgestrekte privédomein komen de bewoners thuis in een oase van rust. De appartementen zelf zijn hypermodern en comfortabel en beschikken over een ruim terras met grote schuiframen die het zonlicht tot ver in de leefruimte brengen.

Vijfsterrenservice

Met een waaier aan exclusieve faciliteiten en services, heeft Beukenhof meer weg van een vijfsterrenhotel dan van een woon-zorgresidentie. Geen witte schorten daar, de persoonlijke host(ess) verwelkomt de gasten strak in het pak. De bewoners kunnen zich ontspannen in de volledig uitgeruste wellnessruimte met binnenzwembad, fitness en hamam.

Beste medische zorgen

Bram Machtelinckx: “Er was veel vraag naar luxueuze assistentiewoningen met een discrete, individuele aanpak, vandaar onze samenwerking met Meridia.” Meridia is een erkende zorgpartner in het luxesegment van Vulpia. Alle Meridiaresidenties zijn uitgerust met de laatste nieuwe woon-zorgvoorzieningen, maar hebben de uitstraling van een exclusief resort. Privacy en discretie staan daarbij altijd voorop.

Investering met hoog rendement

Beukenhof ligt in een groen privédomein op een toplocatie aan zee, wat heel uitzonderlijk is aan de Belgische kust. Daarbij komt nog dat erkende assistentiewoningen kunnen rekenen op een vrijstelling van onroerende voorheffing en een verlaagd btw-tarief van twaalf procent in plaats van eenentwintig, waardoor het nettohuurrendement hoger is. Wie koopt met het oog op de toekomst, kan eerst zorgeloos verhuren via de verhuurservice van Meridia en nadien zelf genieten van een zorgeloos leven in het centrum van Oostduinkerke.

Ontdek het aanbod op www.beukenhof-odk.be of bel 02 342 09 09.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de branded content afdeling van MEDIALAAN/de Persgroep Advertising en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.