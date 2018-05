Luxemburgse premier breekt lans voor belastingverlagingen in Europa ADN

30 mei 2018

13u35

Bron: Belga

De Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft vandaag in het Europees Parlement in Straatsburg gepleit voor een verlaging van de fiscale druk in Europa. "Indien we willen harmoniseren, moeten we dan niet praten over belastingverlagingen?"

"De interne markt vereist een zekere harmonisatie, ook op fiscaal vlak", zo erkende Bettel tijdens een debat over de toekomst van de Europese Unie. "Maar wat mij stoort, is de indruk dat dit debat al jaren lijkt neer te komen op belastingverhogingen. Indien we willen harmoniseren, moeten we dan, in het belang van de Europese concurrentiekracht en de belastingbetalers, niet praten over belastingverlagingen?", vroeg Bettel zich af. Hij beklemtoonde wel dat hij geen "race to the bottom" wenst.

Luxemburg staat bekend om zijn mild fiscaal klimaat voor bedrijven. Zo staat het groothertogdom ook op de rem in de onderhandelingen over de invoering van een belasting voor internetgiganten. De Europese Commissie had in maart voorgesteld om een inkomstenbelasting van drie procent in te voeren voor deze ondernemingen.

Bettel beklemtoonde dat hij voorstander is van "een eerlijke belasting van de winsten van internetbedrijven", maar die mag volgens hem de globale concurrentiekracht van Europa niet ondermijnen en moet dan ook in het kader van de Oeso afgesproken worden. Europa moet volgens hem dan ook "voorlopige oplossingen" vermijden "die het nog moeilijker maken om later permanente beslissingen te nemen".