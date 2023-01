Luminus komt opnieuw met vaste energietarieven: is dit het moment om van contract te veranderen?

Koudeprik of niet, we blijven flink gas besparen

Ook al nam de thermometer de voorbije weken een flinke duik na de warmste oktober ooit, toch houden we vol om ons gasverbruik flink te beperken. Volgens cijfers van gasnetbeheerder Fluxys namen Belgische gezinnen en KMO’s de eerste drie weken van november een derde minder gas af dan in dezelfde periode vorig jaar. Rekenen we ook de bedrijven mee, dan bedraagt de besparing deze maand 4.129 gigawattuur gas of zo’n klein miljard euro.

23 november