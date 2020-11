Lukaku keldert Jonas in Verdubbel je Loon op Qmusic: zoveel verdient hij als ambulancier

Een vraag over onze nationale voetbalheld Romelu Lukaku heeft de poging van ambulancier Jonas Leroy (26) uit Veurne om de hoofdprijs binnen te halen in Verdubbel je Loon op Qmusic stokken in de wielen gestoken. Hij wist uiteindelijk zeven van de tien vragen correct te beantwoorden in een minuut tijd en mag toch nog 70 euro bijschrijven op zijn bankrekening.

Wie is hij?

- Jonas Leroy (26) uit Veurne

- Woont samen met zijn vriendin Haike.

- Werd zeven maanden geleden voor het eerst papa, van een dochtertje Khloe.

- Ambulancier voor niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Zijn inkomen

- 1.760,94 euro netto per maand.

Jonas doet zijn job al iets meer dan vier jaar. “Ik werk voor een privéfirma”, vertelt hij. “Wij doen ziekenvervoer dat niet door de 112 wordt verzorgd en zijn actief in heel België. Daarvóór heb ik een jaar gewerkt als magazijnier met tijdelijke contracten. Maar ambulancier is toch de job waar ik mijn passie echt in kwijt kan.”

Beste aankoop?

“Dat is ons huis. Ik denk dat je geen betere keuze kan maken. Het is een mooie investering en een mooi spaarboekje voor later. We wonen er intussen twee jaar. We hebben het sleutel-op-de-deur gekocht. De ruwbouw stond er, we moesten alleen nog de binnenkant inkleden. Zo konden we nog zelf de keuken en de badkamer kiezen. Dat was wel leuk, want daar konden helemaal onze zin mee doen.”

Grootste miskoop?

“Ons interieur, dat hebben we iets te groot gekocht. We hebben een zetel, die eigenlijk een pak te groot is voor ons tweeën, zelfs nu ons dochtertje erbij gekomen is. We hadden beter een kleinere gekocht, en ook een kleinere tafel. Maar we merkten het pas toen alles in de woonkamer stond. We zijn iets te enthousiast geweest.”

Duurste aankoop?

“Dat zal ook ons huis zijn en daarna onze wagen. Voor onze woning betaalden we ongeveer 220.000 tot 230.000 euro. Maar dat is wel met alles erop en eraan.”

Wat als je ooit de Lotto wint?

“Dan zou ik toch nog graag een ander huis kopen, dat we nog wat groter kunnen gaan wonen. We hebben een grote hond en dan zou die een tuin hebben waarin hij zich helemaal kan uitleven. En verder zou ik een flink bedrag op het spaarboekje van onze dochter zetten. En bekijken of ik niet ergens goede investeringen of beleggingen zou kunnen doen.”

Maakt geld gelukkig?

“Gelukkig zal geld niet maken, maar het maakt het leven wel makkelijk als je het hebt. Er zijn waarschijnlijk veel rijke mensen die niet gelukkig zijn omdat het ook maar geld is. Maar het is makkelijk om te hebben, sowieso.”

