Lufthansa waarschuwt voor mislukken reddingsplan: belangrijke aandeelhouder ligt dwars HAA

17 juni 2020

11u51

Bron: DPA 2 Geld De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moedermaatschappij van Brussels Airlines, heeft gewaarschuwd voor een mogelijke mislukking van de reddingsoperatie die de Duitse overheid met het bedrijf op poten zette. Een belangrijke minderheidsaandeelhouder ligt namelijk dwars.

Het reddingsplan, waarbij de Duitse staat in ruil voor 9 miljard euro een belang krijgt van 20 procent in het kapitaal en twee zetels in de raad van bestuur van Lufthansa, moet nog goedgekeurd worden op een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAV). Een belangrijke minderheidsaandeelhouder, Heinz Hermann Thiele, ligt echter dwars.

In een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung laat de investeerder zijn ongenoegen blijken over het plan. De Duitse miljardair, met een geschat vermogen van 13 miljard euro volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes, hoopt op een alternatief. Thiele heeft tijdens de coronacrisis zijn belang in Lufthansa vergroot tot meer dan 15 procent. Of hij op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 25 juni effectief tegen gaat stemmen, laat de topman van Knorr-Bremse, wereldmarktleider op het gebied van remsystemen voor railvoertuigen, in het midden.

"Als het plan niet wordt goedgekeurd, zal Lufthansa mogelijk kort na de BAV bescherming tegen zijn schuldeisers moeten aanvragen, als er niet snel een andere oplossing wordt gevonden", waarschuwt de Duitse luchtvaartmaatschappij. De raad van bestuur van Lufthansa gaat ervan uit dat er op de aandeelhoudersvergadering minder dan de helft van het kapitaal aanwezig zal zijn. Het plan moet worden goedgekeurd met tweederdemeerderheid en dus is de stem van Thiele beslissend.