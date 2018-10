Luchtvaartindustrie waarschuwt voor brexitchaos in 2019 ADN

24 oktober 2018

Luchtvaartpassagiers in Europa kunnen in 2019 een jaar vol vertragingen en geschrapte vluchten verwachten. Daarvoor waarschuwt IATA, de internationale vereniging van luchtvaartmaatschappijen. Als de brexit er komt zonder een onderhandeld akkoord, kan de chaos erger worden, klinkt het.

Volgens IATA is er te weinig geïnvesteerd in luchthavens en controletorens. "Het was een verschrikkelijk zomerseizoen. En we zien geen verbeteringen in 2019", kloeg directeur Alexandre de Juniac tijdens een persconferentie over de nieuwe vooruitzichten voor de industrie.

Als het Verenigd Koninkrijk volgend jaar de EU verlaat zonder onderhandeld akkoord, kan de chaos nog erger worden, was de boodschap. In dat scenario zouden bijvoorbeeld vlieglicenties van piloten niet langer als geldig beschouwd worden. De Juniac - de vroegere CEO van Air France-KLM - sluit niet uit dat tienduizenden passagiers zullen stranden op 1 april, de eerste dag na de brexit. “Het is essentieel dat de EU en de Britse luchtvaartautoriteiten noodregelingen treffen om een minimum aan connectiviteit te garanderen”, klinkt het. “Dat is vitaal voor passagiers en voor de handel.”