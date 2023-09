Lowcostprovider Scarlet: goedkoper, maar ook beter en voor iedereen beschikbaar?

MijntelcoWie regelmatig de telecomprijzen vergelijkt, weet het: Scarlet komt vaak als goedkoopste uit de bus. De operator maakt gebruik van het Proximus-netwerk, maar is aantrekkelijker qua voorwaarden én prijs. Waaraan is dat prijsverschil toe te schrijven en moet je daarvoor als consument op bepaalde zaken inboeten? En wat betekent de afhankelijkheid van het Proximus-netwerk voor de beschikbaarheid van Scarlet bij jou thuis? Mijntelco.be verzamelt de antwoorden.

Duidelijke missie

Scarlet is heel populair. Daar zit de missie van de provider ongetwijfeld voor iets tussen: telecomdiensten zo laagdrempelig mogelijk aanbieden door middel van lage prijzen, zonder in te boeten op kwaliteit en dienstverlening. Met het netwerk van Proximus beschikt Scarlet over een goeie en snelle dekking. De redenering luidt dan ook: ‘waarom meer betalen, als we toch allemaal hetzelfde netwerk gebruiken?’



Hetzelfde netwerk, maar lagere prijzen: waarop moet je zéker letten bij het afsluiten van een contract bij een lowcostoperator?

Waarom is Scarlet goedkoper?

Scarlet maakt dan wel gebruik van hetzelfde netwerk, toch is de provider beduidend goedkoper dan Proximus en andere concurrenten die eveneens tv-, internet- en mobiele diensten leveren. Die lagere prijs is aan verschillende factoren toe te schrijven.

Her en der lees je dat de voordelige prijs mogelijk is dankzij de goedkopere interne kostenstructuur van Scarlet, omdat de operator gebruik kan maken van het Proximus-netwerk.

Als we een kijkje nemen naar het aanbod van Scarlet, dan zien we duidelijkere redenen voor het prijsverschil. Om te beginnen is er de internetsnelheid, die maar de helft is van die van Proximus. Ter illustratie: de traagste internetoptie bij Scarlet bedraagt 30 Mbps, terwijl dat bij Proximus 100 Mbps is. Nog dit: de snelste optie bij Scarlet bedraagt 70 Mbps.

Ook in het tv-aanbod vinden we een verklaring. Bij een pakket als Scarlet Trio heb je toegang tot maar dertig tv-zenders, terwijl er dat bij Proximus tachtig of meer zijn. Daar is het eveneens mogelijk om kosteloos tot 36 uur programma’s terug te kijken via TV Replay. Ben je klant bij Scarlet, dan zit gratis uitgesteld kijken er niet in, tenzij je maandelijks 3 euro bijbetaalt.

Het beperktere aanbod vat de strategie van Scarlet goed samen: gebruikers die voldoende hebben aan een basispakket voor tv, internet en (mobiele) telefonie, hoeven niet de volle pot te betalen, zoals ze dat bij de grotere providers wel moeten doen.



Bekijk ook: Een overzicht van alle telecomproducten die Scarlet op dit moment aanbiedt.

Let op voor de impact van fiber

De afhankelijkheid van het netwerk van Proximus heeft echter een keerzijde: heel wat Scarlet-klanten kregen begin vorig jaar een brief in de bus met de boodschap dat hun klassieke VDSL-abonnement uitdooft en dat ze zullen moeten overstappen op een fiberabonnement bij Proximus.

Hoe komt dat? Sinds maart vorig jaar is Proximus begonnen met de afbouw van de klassieke VDSL-internetaansluiting bij 686.000 woningen en bedrijven die al toegang hebben tot het fibernetwerk. Door de afhankelijkheid van het Proximus-netwerk, heeft dat een grote impact op klanten van Scarlet, die – in afwachting van een fiberaanbod bij Scarlet over enkele jaren – plots voor een keuze stonden: ofwel nog twee jaar gecontracteerd blijven aan hun huidige Scarlet-abonnementskosten, maar dan op het nieuwe fibernetwerk, ofwel overstappen.



Fiber: wat is dat nu eigenlijk? En tegen wanneer zal het overal beschikbaar zijn?

Scarlet-internet niet langer overal

De uitrol van fiber door Proximus en de daarmee gepaard gaande afbouw van het VDSL-netwerk betekent ook dat het voor nieuwe Scarlet-klanten niet overal mogelijk is om nog een Scarlet-abonnement af te sluiten. Op plaatsen waar het oude VDSL-netwerk wordt stopgezet, laat de operator weten dat het er voorlopig zelf mee stopt, waardoor klanten dus een nieuwe provider moeten zoeken.

Op de website van Scarlet kan je nagaan of het nog mogelijk is om een ‘gewoon’ VDSL-internetabonnement te nemen op jouw adres. Ook op plekken waar enkel het (oudere) ADSL-netwerk beschikbaar is, kun je geen Scarlet-aansluiting meer krijgen.

Klachten van klanten

Intussen ontving consumentenorganisatie Testaankoop al diverse klachten van Proximus- en/of Scarlet-klanten die hun factuur zagen stijgen na de verplichte overstap op een fiberabonnement. De beloofde promotie, waarbij Scarlet-klanten nog 24 maanden van hun oude tarief zouden kunnen genieten, werd niet overal toegepast. Klanten ondervonden moeilijkheden om de korting achteraf nog te claimen.

Als Scarlet-klant zijn je opties en alternatieven beperkt, en is het aanvechten van de afbouw van het VDSL-netwerk door Proximus een maat voor niets. Je hebt echter wel recht op de beloofde voordelige overgangsperiode van 24 maanden. Zie je daarvan niets terug op je factuur, dan neem je best contact op met je operator om dat recht te zetten.

Blijkt het moeilijk om de promotie waar je recht op hebt te claimen, dan kan je ook klacht indienen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Die kan optreden en tussenbeide komen wanneer je in jouw contacten met je operator geen oplossing vindt of geen bevredigend antwoord hebt gekregen.



Is Scarlet dé oplossing voor jouw telecomnoden? Of ga je beter elders aankloppen? De vergelijker van Mijntelco hieronder helpt je snel en eenvoudig op weg.

