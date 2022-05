Loopt je relatie op de klippen voor jullie hypotheek is afbetaald? Dit zijn de gevolgen

Situatie 1: de woning en het hypothecair krediet staan op één naam

Wanneer je samen met je partner een woning aankoopt, zal de bank in de meeste gevallen eisen dat jij en je partner samen het krediet aangaan. Daardoor kom je dan automatisch bij situatie 2 of 3 uit (zie verder). Is het huis immers eigendom van jou én je partner, dan moeten jullie beiden ook hypotheek verstrekken op de woning die in onverdeelde eigendom is van jullie beiden. In zo’n geval eist de bank meestal dat jullie het krediet samen onderschrijven.



In de hypothese waar de woonst toch eigendom is van één van beide partners, kan de betrokken partner het krediet alleen aangegaan zijn en zal die partner ook alleen moeten instaan voor de hypotheek. In dat geval heeft het beëindigen van de relatie geen directe impact: de partner die het krediet alleen aanging, zal het krediet moeten blijven terugbetalen zoals contractueel voorzien.



Situatie 2: het huis en het hypothecair krediet staan op beide namen, één partner wil de woning overnemen

In principe wijzigt het einde van de relatie niets aan de contractuele afspraken en moeten de twee partners het krediet verder blijven terugbetalen. Belangrijk is dat eventuele afspraken bij een echtscheiding – in het geval er sprake was van een huwelijk – waarbij jij of je ex-partner het huis toegewezen krijgt, niet aan de bank tegenstelbaar zijn.

Maar in de praktijk zal de partner die het vastgoeg niet overneemt wellicht vragen om bevrijd te worden van de verbintenissen uit het krediet. Want hij of zij wil uiteraard liever niet meer mee betalen voor een huis waar hij of zij niet woont. Na analyse van het kredietdossier kan de bank eventueel toestaan dat de persoon die het huis overneemt het krediet alleen zal terugbetalen en kan degene die het huis verlaat, zich bevrijd zien van verdere terugbetaling. Hierbij zal echter wel een onderzoek gebeuren om uit te maken of de persoon die het krediet overhoudt voldoende terugbetalingscapaciteit heeft om de lening alleen terug te betalen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de bank weigeren om het krediet voort te zetten met maar een van de voormalige partners. Voor zover er geen alternatieve oplossing is, kan dat leiden tot situatie 3.

Situatie 3: de woning en het hypothecair krediet staan op beide namen, beiden verkopen het eigendom

Als jij en je ex-partner beslissen de woning te verkopen, moeten jullie de bank daarvan tijdig inlichten. Op het pand rust immers in principe een hypotheek in het voordeel van de bank, zodat de verkoop niet zomaar kan gebeuren zonder dat de bank de hypotheekinschrijving doorhaalt. De bank zal enkel akkoord gaan met de verkoop als ze de uitstaande schuldvordering op het krediet integraal terugbetaald krijgt, zodat ze de hypotheek kan doorhalen. Het krediet is dan vervroegd terugbetaald.

