Loonoverleg zit in het slop: vakbonden kondigen nationale staking aan op 13 februari HA TTR

22 januari 2019

15u06

Bron: Belga 0 Geld Het overleg tussen vakbonden en werkgevers binnen de Groep van 10 zit in het slop. De bonden nemen de “magere loonmarge” en “starre houding” van de werkgevers niet en gaan over tot actie. Op woensdag 13 februari organiseren ACV, ABVV en ACLVB een nationale staking in alle sectoren.

Gisteren bleek al dat het overleg over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2019-2020 moeilijk verloopt. Volgens het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er de komende twee jaar ruimte voor maximaal 0,8 procent opslag, bovenop de index, maar de vakbonden vinden dat te weinig.

“Magere loonmarge”

Ze koppelden daarom vandaag terug met hun achterban. Alle drie kwamen ze tot de vaststelling dat de onderhandelingen in de Groep van 10 “in het slop zitten”. Zo hekelen ze de “magere loonmarge” die het gevolg is van de hervormde loonwet van de huidige regering, klinkt het. Ander twistpunt is de “starre houding op de werkgeversbank” inzake flexibiliteit, eindeloopbaan en minimumlonen.



De vakbonden trekken daarom aan de alarmbel en gaan over tot actie op het terrein. De drie bonden organiseren een nationale staking op woensdag 13 februari in alle sectoren over heel het land.

Meer koopkracht

De bal ligt volgens de bonden nu in het kamp van de werkgevers en de overheid. De bonden eisen meer koopkracht. “Als de economie erop vooruitgaat, moeten de werknemers in gelijke tred volgen”, besluit Miranda Ulens, de nummer twee van het ABVV. “We kunnen niet aan de mensen bieden waarop ze recht hebben.”

“Verder gaan op deze manier heeft geen zin”, aldus Ulens. Het einde van het sociaal overleg door de top van de sociale partners is niet definitief, klinkt het enerzijds. Onderhandelingen kunnen nog, maar dat wordt heel moeilijk als de werkgevers op hun standpunt blijven dat de ‘de wet de wet is’. De stakingsactie is dan ook definitief.

Wanneer vakbonden en werkgevers niet tot een loonakkoord komen, moet normaal de regering de knopen doorhakken. Maar die minderheidsregering zit in lopende zaken.