Loonoverleg van start: ABVV voert druk al fors op en kondigt betoging voor meer koopkracht aan TMA

17 januari 2019

09u24

Bron: Belga 0 Geld De socialistische vakbond ABVV organiseert op 4 februari een grote betoging in Brussel voor meer koopkracht. Dat zegt Werner Van Heetvelde, voorzitter van de Algemene Centrale, vandaag in De Morgen. Het ABVV bevestigt de actie, maar zegt er pas morgen over te communiceren.

De actie raakt dus net bekend op de dag dat het tweejaarlijkse loonoverleg van start gaat. De Groep van 10, waarin vakbonden en werkgeversorganisaties verenigd zijn, komt deze voormiddag voor het eerst samen.

Gisteren raakte al bekend dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een maximale marge van 0,8 procent loonsopslag ziet, bovenop de index, voor de komende twee jaar. De sociale partners gaan nu onderhandelen in welke mate ze die marge gaan invullen om tot een loonnorm voor 2018-2019 te komen.



Het ABVV voert alvast de druk nog voor de start fors op. "Koopkracht is meer dan het loonakkoord alleen", zegt Werner Van Heetvelde, voorzitter van de Algemene Centrale van het ABVV in De Morgen. "We willen de politiek wakker houden. Tot aan de verkiezingen volgen nog andere acties.” Bij het loonoverleg twee jaar geleden kwam finaal een loonnorm van 1,1 procent opslag (bovenop de index) uit de bus voor de periode 2017-2018.