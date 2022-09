Loonkosten bedrijven in België stijgen sneller dan bij concurrenten in buurlanden

De groeiende loonkostenkloof met de buurlanden is een gevolg van de hoge inflatie. Onze buurlanden kampen daar ook mee, maar anders dan in België kennen ze geen automatische indexering van de lonen. Veel Belgische bedienden krijgen hun jaarlijkse indexaan­passing in januari, wanneer hun loon met meer dan 10 procent zal stijgen. In de buurlanden moet over ­zulke loonsverhogingen onder­handeld worden. Dat is een belangrijke reden voor onze groeiende loonkostenhandicap.