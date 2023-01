Loon inleveren voor meer vakantiedagen: is dat mogelijk? En hoeveel kost een extra verlofdag?

JobatBij een loononderhandeling is de bespreking van de ideale werk-privébalans niet meer weg te denken. En daarbij hechten sollicitanten en werknemers veel belang aan het aantal vakantiedagen. Sommigen zijn bereid om minder te verdienen in ruil voor meer verlof. Maar kan je daarover onderhandelen? En wat is een vakantiedag waard? Jobat.be zocht het uit.

Wettelijk minimum

Wettelijk ligt het vast op hoeveel vakantiedagen een werknemer minimaal recht heeft. Voor een werknemer in een vijfdagenwerkweek zijn het er twintig, in een zesdagenwerkweek zijn het er 24. Wens je minder vakantiedagen en meer loon, dan is dat niet mogelijk. Wens je meer vakantie en minder loon, dan verbiedt de wet dat niet.

Bij vakantie hoort natuurlijk ook vakantiegeld: hoeveel dit voor jou is, hangt af van je brutoloon, het aantal gepresteerde dagen van het vorige jaar, het aantal kinderen ten laste en je statuut. Bereken via Jobat hoeveel vakantiegeld jij krijgt.

Cafetariaplan of flexplan

Om een werknemer meer vakantiedagen toe te kennen, wenden werkgevers zich vaak tot het flexplan of cafetariaplan. Dat plan biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld de dertiende maand of het vakantiegeld om te zetten in ‘units’. Die kunnen de werknemers vervolgens zelf inruilen voor voordelen naar keuze.

De meeste werknemers in België zetten die units om in extra verlofdagen. In wat je die units precies kan omzetten, is verschillend van werkgever tot werkgever. Een voorbeeld is de flex95-regeling bij Pfizer. Die laat werknemers toe om 5 procent van hun loon in te ruilen voor elf extra vakantiedagen, op te nemen wanneer ze willen.

Opgelet!

Het cafetariaplan is onderworpen aan wettelijke regels. Zo goed als elke sector heeft eigen minimumlonen. Dat zorgt ervoor dat er soms geen marge is op basis van het brutoloon, waardoor budget vrijmaken niet mogelijk is. Daarnaast is er ook de wet op de loonbescherming. Die stelt dat het deel van het loon dat in natura betaald wordt niet meer dan een vijfde van het totale brutoloon mag bedragen.



Onderhandelen voor meer is mogelijk

HR-experts zijn het erover eens: over je aantal vakantiedagen kan je onderhandelen. Ook al laat een werkgever altijd verstaan dat het aantal vakantiedagen vastligt, je kan daar wel degelijk over spreken. Ze geven deze tip mee: “Bepaal vooraf hoeveel vakantiedagen je zou willen en neem dat mee in je onderhandeling.”

Als een werkgever je er echt bij wil in zijn team en die extra vakantiedagen vijzelen duidelijk je mate van ‘happiness’ op, dan zal hij je wensen niet zomaar afwimpelen. Bovendien is het zo dat extra vakantiedagen voor een werkgever vaak goedkoper zijn dan een pure loonsverhoging. Een andere HR-tip is dan ook: onderhandel op een slimme maar correcte manier en leg de nadruk op de win-winsituatie.



Het loon bepaalt de prijs van een extra vakantiedag

Welk prijskaartje er aan een extra vakantiedag kleeft, is afhankelijk van je loon. Voor wie een rijkelijk loon heeft, zal een vakantiedag duurder zijn dan voor iemand met een lager loon.

Onbeperkt vakantiedagen bijkopen is meestal onmogelijk. De werkgever wil immers de continuïteit van zijn bedrijf garanderen. Meestal geldt er een beperking tot vijf of zes dagen. Maar dat neemt niet weg dat er toch organisaties zijn die uitgaan van onbeperkt verlof. De voorwaarde is dat je onderling als team een regeling treft.

