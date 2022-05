Loon arbeiders groeit minder snel dan dat van bedienden: expert verklaart de verschillen

Bedienden beginnen hun loopbaan aan gemiddeld 2.646,30 euro bruto per maand, om na 30 jaar werken te stranden op een gemiddeld inkomen van 5.075 euro. Arbeiders nemen vrijwel een gelijke start met een maandsalaris van gemiddeld 2.617,90 euro bruto, maar klokken na 30 jaar af op ‘slechts’ 3.117,20 euro.

Grijpen arbeiders werkelijk vaker naast opslag doorheen hun carrière? Of dringt nuance zich op?

Kim Van Houtven: “Indien we spreken over de evolutie van het loon van dezelfde mensen, dien je nog voorzichtig te zijn bij het interpreteren van de cijfers. Het gaat immers om gemiddelden en niet om de mediaan. Het is logisch dat de gemiddelde lonen van arbeiders en bedienden met de jaren verder uit elkaar gaan liggen, alleen al omdat de salarissen van directieleden aantikken bij de bedienden. Zij nemen veel verantwoordelijkheid en krijgen daar ook een rijkelijk loon voor in de plaats, maar niemand start zijn carrière natuurlijk als topmanager. Het minimumloon van bedienden situeert zich, afhankelijk van het paritair comité, rond de 1.700 à 1.800 euro bruto per maand, waar het bij een ceo of cfo misschien een veelvoud daarvan is. Dit jaagt het gemiddelde na verloop van tijd dus flink de hoogte in.”

“Bij arbeiders is die spreiding veel minder groot om het simpele feit dat hun ceo of cfo geen arbeider is. De hoogste arbeidersfunctie is die van werf- of ploegleider en die verdient om en bij 23 euro per uur: nog lang niet zoveel dus als een directeur aan de top van een bedrijf.

De mediaan schept dan een duidelijker beeld, en als we die erbij halen zijn de verschillen minder prominent. Volgens onze cijfers groeiden de bediendenlonen tijdens de eerste drie maanden van 2022 aan met 3,9% en die van arbeiders met 3,3%, maar deze laatste kennen meerdere indexeringen per jaar bij hoge inflatie.”

Bovengemiddeld verdienen als arbeider? Check hier welke profielen het hoogste uurloon krijgen

Quote Een automon­teur kent zijn vak al prima wanneer hij van de schoolban­ken komt. Hij kan het dan nog tot pakweg ploegbaas van de carrosse­rie schoppen, maar zal niet opeens Toyota België gaan aansturen Kim Van Houtven, hr-consultant bij SD Worx

Krijgen arbeiders dan minder doorgroeikansen?

“Arbeiders en bedienden leggen een heel ander pad af. Bedienden kunnen aan het begin van hun carrière eigenlijk nog niet heel veel. Ze bouwen doorheen de jaren kennis op en kunnen dan verticaal groeien en verantwoordelijkheid opnemen over steeds grotere teams of budgetten, of horizontaal groeien en als het ware hun expertise almaar verder uitdiepen. In beide gevallen zien bedienden hun loon aangroeien, want hun functie wijzigt en hun impact vergroot. Een arbeider blijft daarentegen overheen zijn hele loopbaan een gelijkaardige functie uitoefenen. Een automonteur bijvoorbeeld, kent zijn vak al prima wanneer hij van de schoolbanken komt. Hij kan het dan nog tot pakweg ploegbaas van de carrosserie schoppen, maar zal niet opeens Toyota België gaan aansturen, om maar iets te zeggen.”

Zijn er nog factoren die een rol spelen?

“Bedienden veranderen niet alleen vaker dan arbeiders van functie, wat hun loon de hoogte instuurt, ze zijn over het algemeen ook minder trouw aan hun werkgever. Ze zullen sneller een bedrijf de rug toekeren als ze elders een beter loon of meer doorgroeikansen kunnen verkrijgen. Ze verhuizen bijvoorbeeld naar Brussel, waar de salarissen opnieuw hoger liggen dan in het dorp, de stad of gemeente waar ze opgroeiden.”

Je salaris opkrikken? Deze gids beschrijft welke elementen je loon positief beïnvloeden

Speelt de ‘war for talent’ dan minder bij arbeiders?

“De ‘war for talent’ geldt zeker ook voor arbeiders, maar bedrijven verlonen hun arbeiders doorgaans volgens barema. Omdat arbeiders hun functie niet wijzigt wanneer ze bij een andere werkgever aan de slag gaan, blijft hun loon zo min of meer gelijk. Een metser die van het ene bouwbedrijf naar het andere verhuist, of een poetshulp die voor een ander dienstenchequebedrijf gaat werken, zal bij de nieuwe werkgever geen verschillend loon ontvangen. Bij bedienden gebeurt dit wel. Ben je bijvoorbeeld project manager, zal het ene bedrijf een hoger loon aanbieden dan het andere, aangezien de jobinhoud erg uit elkaar kan liggen. In bedrijf A beheer je misschien een budget van 4.000 euro, waar je in bedrijf B verantwoordelijk bent over een budget van 4 miljoen. Terwijl een metser in verschillende bedrijven uiteindelijk hetzelfde werk zal uitvoeren.”

Heeft het zin om te onderhandelen?

“Ik vrees dat er weinig onderhandelingsmarge is. Bedrijven dienen immers de interne rechtmatigheid te bewaken ten opzichte van elke werknemer in de organisatie. Een werkgever kan het dan ook niet verdedigen om de ene metser een euro meer te betalen dan zijn collega, terwijl die niet speciaal beter metst. Naargelang de functiecategorie waarin je ingeschaald wordt, volg je dan een bepaalde loonschaal. ”

Wat kan je doen als je als arbeider toch meer wilt verdienen?

“Om opslag te krijgen, moet je eigenlijk kunnen aantonen dat je iets extra doet. Je bent bijvoorbeeld geëvolueerd naar een senior profiel en leidt nu beginnende collega’s op. Als je als arbeider via een opleiding een extra competentie behaalt en breder inzetbaar wordt, kan dat je een paar cent per uur extra opleveren, waar een collega die deze competentie niet verwierf naast grijpt.”

Krijg jij loon naar werk? Lees hier alles wat je moet weten over je salarispakket

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Jobat:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.