Lonen van vele ‘essentiële beroepen’ in coronacrisis zitten ver onder Belgisch gemiddelde

08 september 2020

Zorgkundigen, schoonmakers, veiligheidsagenten, winkelpersoneel ... Ze werden tijdens de coronalockdown als essentieel beschouwd, maar ze verdienen vaak beduidend minder dan het gemiddelde maandloon in de private sector in België. Het minst betaald zijn de verzorgenden in kinderdagverblijven en crèches. Dat zegt het Belgische statistiekbureau Statbel op basis van cijfers voor 2018.

Statbel concentreerde zich voor de nieuwe cijfers op de “essentiële beroepen”, die de voorbije maanden extra in de aandacht kwamen. Het gaat om werknemers die tijdens de lockdown niet zomaar van thuis konden werken omdat ze vaak contact hebben met klanten en patiënten. Het loon van die mensen vergeleek het met het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde medewerker in de private sector in 2018: 3.627 euro.

Zorgkundigen

Een eerste essentiële sector is de gezondheidszorg. Specifieke, hooggekwalificeerde functies - arts, tandarts, apotheker - worden duidelijk beter betaald dan het gemiddelde. Artsen verdienen bijvoorbeeld gemiddeld 7.091 euro bruto per maand, waarmee ze tot de best betaalde functies van het land horen.

Maar lager gekwalificeerd personeel in de gezondheidszorg krijgt minder dan gemiddeld. Voor zorgkundigen is dat bijvoorbeeld gemiddeld 2.549 euro per maand, “oftewel een bedrag dat bijna 30 procent onder het loon van de gemiddelde Belg ligt”, aldus Statbel. Verpleegkundigen verdienen gemiddeld 3.652 euro per maand. Dat is iets meer dan het nationale gemiddelde, maar het is wel een lager loon dan de gemiddelde werknemer met een bachelor-diploma.

Winkelpersoneel

Ook de winkels bleven tijdens de lockdown draaien, maar het winkelpersoneel behoort wel tot de minst betaalde beroepen in België. Zij verdienen gemiddeld 2.500 euro bruto per maand. De arbeiders in de voedingsindustrie krijgen iets meer, maar ze zitten nog altijd ongeveer een vijfde onder het gemiddelde.

Om de winkelrekken te kunnen aanvullen, bleef ook de logistieke sector actief. Piloten en vliegtuigtechnici verdienen met gemiddeld 4.687 euro bruto per maand beter dan gemiddeld hun brood, maar de meeste werknemers in de sector verdienen minder dan 3.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om bus- en vrachtwagenchauffeurs en magazijniers. De pakjesbezorgers staan helemaal onderaan in de logistieke sector, met een gemiddeld loon van 2.526 euro.

Slechts betaalde beroep

Ook veiligheidspersoneel (3.124 euro), vuilnisophalers en -verwerkers (2.676 euro) en schoonmaakpersoneel (2.363 euro) zitten ver onder het nationale gemiddelde, maar het slechtst betaalde beroep in België is op basis van de cijfers voor 2018 dat van verzorgende in kinderdagverblijven en crèches. Zij krijgen gemiddeld maar 2.317 euro bruto per maand.

Statbel bevestigt tot slot dat een hoger diploma resulteert in een hoger gemiddeld maandloon. Werknemers met maximaal een diploma lager secundair onderwijs verdienen gemiddeld 2.628 euro bruto per maand. Bij hoger secundair onderwijs wordt dat 2.889 euro, bij bachelor-diploma 3.668 euro en houders van een master-diploma verdienden gemiddeld 5.046 euro bruto per maand.

Het maandloon omvat ook periodieke premies zoals voor nacht- of weekendwerk. Uitzonderlijke premies, zoals dertiende maand of dubbel vakantiegeld, zitten er niet bij, en extralegale voordelen evenmin.

