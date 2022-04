Lonen stijgen in Limburg en West-Vlaanderen: hoe komt dat en wat met de andere provincies?

JobatDe Belg verdiende vorig jaar gemiddeld 3.748 euro bruto. Zo leren we uit het nagelnieuwe Salariskompas van Jobat. In de ene provincie gingen de lonen omhoog, in de andere moesten werknemers het met (een beetje) minder stellen. William Visterin, hoofdredacteur van Jobat.be , zoomt in op de resultaten.

“Er zijn enkele fluctuaties te zien, maar over het algemeen blijven de lonen stabiel. Enkel in Brussel, waar de lonen veruit het hoogst zijn, zien we een relatief grotere daling”, zegt William Visterin over de vergelijking tussen de gemiddelde brutolonen van 2021 en een jaar eerder, die we kunnen afleiden uit het Salariskompas. Het gemiddelde brutoloon in Brussel klopte vorig jaar af op 4.371 euro, waar dat een jaar eerder nog 4.533 euro was. “Weet dat Brusselse werkgevers — in vergelijking met andere provincies — gemiddeld wel een stuk meer extralegale voordelen bieden, zoals bedrijfswagens. Die wagens gingen er in het Brussels Gewest op een jaar tijd bijvoorbeeld flink op vooruit. Dat is de algemene trend in het Salariskompas van Jobat: vooral de extralegale voordelen houden het loon op peil.”

“In de hoofdstad verdien je bovendien nog altijd gemiddeld ruim een vijfde meer dan in Vlaanderen. Dat heeft te maken met het feit dat er zich in Brussel heel wat hoofdkantoren van grote bedrijven en grote overheidsinstanties zoals de EU bevinden. Vaak geldt: hoe groter de werkgever — en dus dikwijls hoe gespecialiseerder de jobs — hoe hoger het gemiddelde loon”, weet Visterin.

Vlaams-Brabant boven

In Vlaanderen verdiende een werknemer vorig jaar gemiddeld 3.613 euro bruto, zo’n 750 euro per maand minder dus dan in de hoofdstad. Een jaar eerder lag het gemiddelde Vlaamse brutoloon nog op 3.650 euro. Vlaams-Brabant betaalt met voorsprong nog altijd het best, met 3.823 euro bruto per maand, min of meer status quo in vergelijking met 2020. De provincie Vlaams-Brabant kent procentueel ook de sterkste stijging ten opzichte van vijf jaar eerder. De lonen stegen er in die tijdspanne met liefst 15 procent. Antwerpen is de tweede beste leerling van de klas, met zo’n 100 euro bruto minder per maand: 3.723 euro. Dit is een lichte daling ten opzichte van de 3.778 euro een jaar eerder. De Oost-Vlamingen vervolledigen het podium met 3.548 bruto per maand, ook hier als resultaat van een lichte daling.

Limburg stijgt

Werknemers bij West-Vlaamse werkgevers moeten het traditioneel nog altijd met heel wat minder centen zien te klaren. In deze provincie verdienden werknemers vorig jaar gemiddeld 3.452 euro bruto. Dat is dus bijna 1.000 euro minder dan in de hoofdstad. Het loon ging er wel met een handvol euro’s op vooruit. De kustprovincie neemt de rode lantaarn over van de Limburgers. Met hun 3.475 euro bruto uit het recentste Salariskompas zien we in Limburg de grootste loonstijging: 44 euro per maand. “Limburg is inderdaad bezig aan een voorzichtige inhaalbeweging qua loon. Al blijven de veranderingen beperkt”, zegt Visterin. “Bij krapte op de arbeidsmarkt, ook voor de technische profielen die vaak opduiken onder de knelpuntberoepen, zien we weleens druk op de laagste lonen, en die bevinden zich wat Vlaanderen betreft gemiddeld in Limburg en West-Vlaanderen.”

“Tot slot nog dit. Wat in zekere zin ook meespeelde, is dat in een coronajaar als 2021 de locatie van de werkgever — dus waar de werknemer werkzaam is — minder van tel bleek. Als je vaak mag of moet thuiswerken, maakt het minder uit waar je werkgever is gevestigd. In dat opzicht worden werkgevers ook wat meer vergelijkbaar en concurrentiëler. Dat effect is beperkt en misschien tijdelijk, maar het speelde wel”, besluit de hoofdredacteur.

