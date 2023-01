LinkedIn, dé plek bij uitstek voor elke professional: hoe maak je van jouw profiel een succes?

JobatGa je aan het solliciteren of wil je in het oog springen van de vele rekruteerders die actief zijn op LinkedIn? Of wil je je successen en vaardigheden als professional mooi in de spotlight zetten, als investering in jezelf en je toekomst? Dan is het extra belangrijk om jouw profiel er zo professioneel mogelijk te laten uitzien. Jobat.be trakteert je op dé vijf belangrijkste tips.

1. Foto’s

Een vakantieportret tijdens de ondergaande zon is voer voor Facebook en Instagram. Op LinkedIn bevind je je in een professionele omgeving. Straal met je profielfoto dan ook uit dat je bekwaam bent en zin hebt om te werken.

Je hoeft absoluut niet naar de professionele fotograaf voor een geschikt beeld. Laat je fotograferen door iemand met een goede camera – de meeste smartphones zijn daar vandaag toch van voorzien -, trek wat nette kledij aan, leg je haar goed, kijk recht in de lens en glimlach. Iedereen houdt van vrolijke mensen.

Let ook op de achtergrondfoto. Plaats daar een beeld dat past bij je talent en/of vakgebied. Ben je tuinman? Toon dan een prachtige tuin waar je aan hebt meegewerkt (of graag aan had meegewerkt).



Spring er tussen uit: 17 simpele manieren om je cv stevig te upgraden.

2. Headline

In de headline plaats je je huidige functie. Ben je op zoek naar een job? Dan kan je een bijhorende afbeelding in je profielfoto laten verwerken, maar dat ook meteen in de headline neerpennen.

Vermeld je beroep en schrijf erbij dat je zin hebt in een nieuwe uitdaging: ‘Enthousiaste kok zoekt nieuwe potten om in te roeren’. ‘Ervaren ingenieur wil meebouwen aan een nieuwe werkplek’. Noem maar op. Creativiteit is altijd een meerwaarde, maar wees vooral beknopt en concreet.

3. Stel jezelf voor

Wat is jouw vakgebied? Wat zijn je voornaamste kwaliteiten? Wat heb je te bieden? Waarom hou je van je werk? Waar ben je fier op? Waarom sta je ’s morgens op met de glimlach? De antwoorden op die vragen giet je in de LinkedIn-summary.

4. Lijst je werkervaring op

Beschouw dit luik als het cv van je profiel. Welke stages heb je doorlopen? Wat heb je gestudeerd? Studeerde je ook in het buitenland? Waar heb je tot dusver gewerkt? Alles wat relevant is mag erop.

Je kan bovendien verschillende functies bij dezelfde werkgever plaatsen. Dat doe je door die los van elkaar toe te voegen. LinkedIn lijst het op een nette manier voor je op. Op die manier oogt je ervaring rijker dan als je geen opsplitsing maakt.



Leestip: Welke sector past het best bij jou als werknemer?

5. Wees actief

De algoritmes van LinkedIn hechten veel belang aan een compleet ingevuld profiel. Volledige profielen krijgen als beloning voorrang in zoekopdrachten. Het is ook van belang om zelf actief te zijn. Leg netwerken, zoek naar – en volg - gelijkgezinden, maak je interesses bekend, lees - en like - bijdragen die bij je vakgebied horen, enzovoort.

Ook aanbevelingen zijn belangrijk: anderen vertellen daarmee waar je goed in bent en dat schept vertrouwen. Je kan die aanbevelingen namelijk niet zelf aanpassen. Vraag in je netwerk om dergelijke aanbevelingen over jezelf aan te vullen. Veel succes!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.