Lien (32) besteedt haar geld liefst aan reizen: “Mijn vriend en ik gaven al meer dan 15.000 euro uit om de wereld te zien”

Binance nog steeds actief in België, maand na opschor­ting activitei­ten

Het cryptoplatform Binance is nog steeds actief in België. Dat schrijft L’Echo. De financiële waakhond FSMA had het bedrijf nochtans een maand geleden formeel gevraagd om zijn activiteiten in België te stoppen omdat het illegaal opereert in ons land.