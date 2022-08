Liegen over je vorige loon om een hoger salaris te strikken? Dit zeggen de experts

JobatHeb je een nieuwe baan in het vizier, komt vroeg of laat het onderwerp ‘loon’ naar boven. Om je nieuwe salaris te bepalen of een goed voorstel te kunnen doen, durft een werkgever daarbij al eens vragen wat je op je huidige job verdient. Vind je dit maar een ongemakkelijke vraag en weet je er geen blijf mee? Is je huidige loon aan de lage kant en wil je een mooie promotie niet mislopen met een al te eerlijk antwoord? Jobat.be legt de kwestie voor aan hr-dienstverlener SD Worx.

Niet relevant

“Er is geen expliciet verbod voor een nieuwe werkgever om bij de sollicitant te informeren hoeveel hij of zij verdient, noch om naar een loonuittreksel te vragen”, weet Geert Vermeir, juridisch expert bij SD Worx. “Anderzijds is er al evenmin een verplichting voor de sollicitant om te antwoorden op die vraag, of om daadwerkelijk een loonfiche te tonen. Een cao van de Nationale Arbeidsraad verplicht je als sollicitant wel om aan de selectieprocedure mee te werken, en de noodzakelijke gegevens over je beroeps- en studieverleden te vermelden. Maar dat is een algemene verplichting, en je huidig loon is strikt genomen geen relevant gegeven.”



Risico’s

“In principe kan je nieuwe werkgever dus niet controleren wat je huidige loon is”, voegt Geert Vermeir hieraan toe. “Maar uiteraard zal niet antwoorden soms een drempel zijn voor de nieuwe werkgever om de sollicitant aan te werven.” Lijkt het je een slimme zet om in plaats van te zwijgen, dan maar over je loon te liegen? Een hoger loon voorspiegelen is al helemaal niet zonder gevaar. Geef je je voormalige baas als referentie op, kan deze je nieuwe werkgever bijvoorbeeld wél je werkelijke loon vertellen indien die laatste daarnaar vraagt. Daarnaast zijn de meeste recruiters maar al te goed op de hoogte omtrent de heersende loonschalen, of zijn via hun netwerk misschien zelfs ingelicht over het specifieke loonbeleid van je huidige werkgever. Je maakt jezelf al snel verdacht als je dan voorhoudt een stuk meer te verdienen. Vergelijk hier jouw loon met dat van anderen.

Integriteit

“Uit ervaring weten we dat sommige mensen wel durven liegen over hun loon”, vertrouwt Virginie Verschooris, expert Reward bij SD Worx ons toe. Cijfers of statistieken heeft de hr-dienstverlener daar echter niet over. Maar de experts raden toch aan om een nieuwe wending in je carrière met een schone lei te starten. “Mocht de leugen uitkomen, dan is dat een deuk in je geloofwaardigheid en het vertrouwen met je werkgever en zou dit een impact kunnen hebben op je toekomstige loopbaan. Integriteit is nog steeds een waarde die geapprecieerd wordt en bijdraagt tot persoonlijk succes”, aldus Virginie Verschooris.

Totaalplaatje

“We adviseren werkgevers en werknemers ook om breder te kijken dan enkel het nettoloon”, tipt de expert Reward nog. “Het totale loonpakket, inclusief financiële en niet-financiële elementen, kan een stap vooruit betekenen, die trouwens voor elke werknemer anders is. Flexibiliteit wint zo steeds meer aan belang. Werkgevers die thuiswerk implementeren, aandacht hebben voor een goede balans tussen werk en privé, opleidingen mogelijk maken of bijvoorbeeld een ‘Flex Income Plan’ aanbieden waarbij werknemers zelf een deel van hun loonpakket samenstellen op basis van hun persoonlijke noden zijn enorm waardevol voor werknemers. Met andere woorden: bekijk en vergelijk steeds het totale plaatje en niet enkel het bruto of netto maandloon.”

