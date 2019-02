Liefst 432 miljoen euro achterstallige alimentatie in ons land ADN

20 februari 2019

08u45

Bron: Belga 3 Geld Afgelopen jaar is het bedrag aan achterstallig onderhoudsgeld in België opgelopen tot 432 miljoen euro. Dat is ruim een een derde meer dan vijf jaar eerder, meldt VRT NWS.

DAVO, de Dienst voor Alimentatievorderingen, heeft in 2018 jaar bijna 30 miljoen euro aan alimentatie kunnen innen van onderhoudsplichtigen. Dat is 22 procent meer dan in 2017. Maar dat bedrag is een peulschil in vergelijking met de nog achterstallige 432 miljoen euro aan alimentatiegeld, dat normaal gezien bij de onderhoudsgerechtigden had moeten terechtkomen.

Boosheid, wraak of frustratie liggen vaak aan de basis van de weigering om onderhoudsgeld te betalen. "Maar het kan ook zijn dat de schuldenaar met andere schulden zit, of werkloos is", zegt woordvoeder Francis Adyns van de FOD Financiën.