Lidstaten klaar voor onderhandelingen met Europees Parlement over minimumlonen

Loon te laag of te grote kloof

In de meerderheid van de lidstaten met een wettelijk minimumloon ligt het minimumloon vaak te laag, oordeelde de Commissie een jaar geleden. Een ander probleem slaat op het toepassingsveld. Dat is soms te restrictief, zodat bepaalde groepen werkenden in de kou blijven staan. Binnen de Unie hebben 21 van de 27 lidstaten een wettelijk minimumloon. Terwijl in Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Finland, Italië en Zweden het collectief overleg het loonniveau vastlegt. Volgens cijfers van Eurostat gaapt er een diepe kloof tussen de minimumlonen. In Bulgarije gaat het om 332 euro per maand, terwijl het in Luxemburg op 2.202 euro per maand ligt.