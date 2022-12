Lidgeld ziekenfonds overal duurder: hoeveel betaal jij in 2023 extra? En kan het goedkoper?

Is een ziekenfonds verplicht?

Iedereen die ouder is dan 25 jaar is verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Hetzelfde geldt voor wie jonger is en werkt als loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar of voor wie werkloos is en een uitkering ontvangt.

Van welke voordelen geniet je?

Je aansluiting bij het ziekenfonds zorgt ervoor dat je in aanmerking komt voor de terugbetaling van een deel van je medische kosten. Die is wettelijk geregeld en dus bij alle fondsen dezelfde.

Daarnaast kunnen alle fondsen nog eigen terugbetalingen voorzien van bepaalde kosten. Welke kiezen ze zelf. De meest voorkomende bijkomende tussenkomsten slaan op oogzorg, tandzorg, extra terugbetalingen bij hospitalisaties, preventie en vrijetijdsbesteding.

Heb je een vrije keuze?

Je mag zelf kiezen bij welk ziekenfonds je aansluit. Je kunt daardoor voluit kiezen voor het fonds dat de beste voordelen voor jouw situatie biedt, zelfs al heeft het zijn zetel aan de andere kant van het land. Het kan ook een reden zijn om voor een duurder fonds te kiezen.



Welke mutualiteit past het best bij jou? Hier vind je een overzicht van de voordelen die de verschillende ziekenfondsen bieden.

Goedkoopste aanbod

Het goedkoopst is en blijft de ‘Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering’ (HZIV) van de overheid. Daar kom je automatisch terecht als je niet voor een andere mutualiteit kiest. Ze staat louter in voor de terugbetaling van de wettelijke ziekteverzekering. In tegenstelling tot de mutualiteiten biedt ze dan ook geen extra voordelen.

Buiten de HZIV blijft in 2023 Solidaris Brabant het goedkoopste ziekenfonds. Je betaalt er 86,40 euro op jaarbasis of 7,20 euro per maand. Dat is amper iets meer dan de 84 euro uit 2022.

Hogere bijdragen

Solidaris Brabant is niet de enige die de tarieven optrekt. Ook bij de andere ziekenfondsen gaan de ledenbijdragen de hoogte in. Bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaamse & Neutraal Ziekenfonds is de tariefverhoging beperkt tot nauwelijks 1%. De jaarbijdrage klimt er van 99 euro naar 99,96 euro.

Bij de andere fondsen is de aanpassing groter. Bij Helan bedraagt ze 8,57% (van 105 euro naar 114 euro). Bij de Christelijke Mutualiteiten zelfs 13,20% (van 99,96 euro naar 113,16 euro).

Bij Solidaris-Vlaanderen hangt de stijging af van de provinciale afdeling. Voor Oost- en West-Vlaanderen is er een toename van 91,80 euro naar 97,20 euro per jaar. Voor Antwerpen van 87,60 euro naar eveneens 97,20 euro.

Alleen Limburg zit nog niet op het algemene niveau van Solidaris-Vlaanderen. Hier stijgt de ledenbijdrage van 88,80 euro naar 94,80 euro voor de klassieke verzekerden en tot 90 euro voor verzekerden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

De Liberale mutualiteiten gaven nog geen bijdragen voor 2023 vrij.



