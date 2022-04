LEZ-boetes tot drie keer zo duur in België als in Zweden: in Europa spannen Brussel, Gent en Antwerpen de kroon

Brussel, Antwerpen en Gent schrijven volgens de Britse site Confused.com wereldwijd de hoogste boetes uit voor wie hun lage-emissiezone (LEZ) binnenrijdt met een te vervuilende wagen. Hoe langer hoe meer Europese steden leggen beperkingen op en dat kan je maar beter weten voor je een bezoek plant. Waar vind je die info en wat als je per ongeluk toch de regels overtreedt? We geven een overzicht met handige links.

De bedoeling van de lage-emissiezones is de gezondheid te bevorderen door de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. Maar dat belet niet dat je hoofdpijn kan krijgen van al de verschillende regeltjes en maatregelen die je in acht moet nemen als je een stad met de wagen of motor bezoekt. Niet alleen zijn er naast de LEZ-zones ook nog andere zones die autovrij worden gemaakt – soms enkel overdag en weer met andere geldende reglementen –, ook heeft elk land een andere manier van werken en zowat elke stad andere boetes.

De Britse site Confused.com lijstte de steden wereldwijd op volgens de hoogte van de boetes voor het niet-naleven van de regels van hun LEZ-zones, maar die regels lopen niet overal gelijk. Naast de lijst met de hoogste – Brussel met 350 euro, gevolgd door Antwerpen en Gent met 150 euro, maar stijgend tot 350 euro – maakten Confused ook een top-5 met de laagste boetes. De topper daar in Europa is Noorwegen. Daar gelden de beperkingen ook voor alle voertuigen. Opvallend is ook dat de gehanteerde Euronorm op heel wat plaatsen van de onze verschilt: de Nederlandse steden nemen genoegen met een Euro 4, Barcelona laat ook benzinewagens met minder dan Euro 2 niet toe.

Quote In Duitsland mogen steden zelf bepalen welke minimale norm ze willen toelaten

In ons land loopt de regelgeving in de steden met LEZ-zones op de hoogte van de boetes na nog vrij gelijk. De prijs voor een dagpas is dezelfde, al mag je met een LEZ-dagpas van de ene stad niet ook in een andere binnen. In Duitsland mogen steden zelf bepalen welke minimale norm ze willen toelaten, welke vrijstellingen ze voorzien en ook of ze dieselwagens willen weren (Dieselfahrverbot) en sterk vervuilende benzinewagens over dezelfde kam gaan scheren. Op voorhand online een milieusticker kopen is daar zeker een aanrader: de Umweltplakette kan je dan wel bij (TÜV-)garages kopen, maar die zijn enkel op weekdagen open. Rij je zonder (geldige) milieusticker een Umweltzone in en word je betrapt? Dan kost dat 100 euro. En die kan je ook aan je been hebben als je met een elektrische wagen rijdt: die heeft dan wel geen uitstoot, maar er moet wel een groene sticker op.

Kortom: neem een kijkje op deze kaart als je een stedentripje met de auto wil plannen en raadpleeg de website van de stad in kwestie om erachter te komen welke beperkingen er waar gelden, welke uitzonderingen er worden gemaakt en waar je verder nog rekening mee moet houden.

Oeps, bord voorbijgereden!

Per ongeluk een LEZ-zone in Brussel, Gent of Antwerpen binnengereden en nu bang van zo’n hoge boete? Die kan je vermijden door snel een dagpas te kopen. Let op: je hebt maar tijd tot de volgende dag om middernacht. Die kost 35 euro en je mag er maximum acht per jaar kopen. In Londen heb je dan weer drie dagen tijd om de Congestion Charge van 15 pond te betalen, maar er wordt extra 2,5 pond aangerekend als je niet dezelfde dag betaalt. Nog altijd beter dan de boete, want die bedraagt minstens 80 pond.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: