Levert jouw energieleverancier Russisch aardgas en wat wanneer Poetin de gaskraan dichtdraait?

MijnenergieDe Russische inval in Oekraïne heeft ook een grote impact op de aardgasprijzen. Kan je weten of jouw energieleverancier Russisch gas verdeelt? En dreig je dan zonder te vallen wanneer president Poetin de gastoevoer naar Europa afsluit? Mijnenergie.be legt uit.

“2,1 procent van het gas dat in België wordt verbruikt, is rechtstreeks vanuit Rusland afkomstig”, verwijst Andries Bomans, woordvoerder van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), naar recente cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. “Dat volume bereikt de haven van Zeebrugge via lng-tankers. Daarnaast importeren we Russisch gas via pijpleidingen uit andere Europese landen. De som van beide importmodi vertegenwoordigt ongeveer 4 tot 6 procent van ons totale gasverbruik.” De grootste hoeveelheid gas importeert België voornamelijk uit Noorwegen, Nederland en Qatar en in mindere mate uit Groot-Brittannië.

Afhankelijkheid beperkt, impact identiek

Ondanks die relatief beperkte afhankelijkheid van Rusland, weegt het conflict met Oekraïne even hard op onze energiefactuur als in landen die meer Russisch gas importeren. “In een vrijgemaakte energiemarkt wordt de prijs van aardgas bepaald op de groothandelsmarkten, op basis van vraag en aanbod. Waar het aardgas in België vandaan komt, speelt dus geen rol in de prijsvorming”, verduidelijkt Werner De Decker, algemeen directeur van Elexys, dat energie levert aan bedrijven.

Je kan de impact van de beslissingen van president Poetin ook niet beperken door je leverancierskeuze. “Als verbruiker weet je niet waar het gas van je energieleverancier vandaan komt”, legt Werner De Decker uit.

Wat met de bevoorrading?

Rusland levert via het staatsbedrijf Gazprom ongeveer 40 procent van het Europese gasverbruik. Dat verklaart meteen ook de deining op de groothandelsmarkten. Maar wat wanneer Poetin de gaskraan dichtdraait of Europa de aardgastoevoer uit Rusland boycot? “De Europese Commissie heeft erop gewezen dat er geen risico’s ontstaan op het vlak van de bevoorrading. Het speelt in ons voordeel dat België slechts beperkt afhankelijk is van Russisch aardgas”, legt Andries Bomans uit. “Via de lng-haven van Zeebrugge kunnen we ook andere toeleveringskanalen inschakelen en aardgas invoeren uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Qatar. België beschikt bovendien ook over een ondergrondse aardgasstockage in Loenhout.”

Die locatie kan wel slechts 9 terrawattuur (TWh) gas opslaan, wat iets minder is dan 5 procent van het Belgische jaarverbruik, zo becijferde ‘De Tijd’ onlangs. Andries Bomans wijst tevens op het Europese solidariteitsmechanisme. “Wanneer een Europees land zonder aardgas dreigt te vallen, zal een andere lidstaat aardgas doorvoeren, uiteraard zonder het eigen aardgasverbruik in het gedrang te brengen. Van het aardgas dat door België vloeit, is er bovendien slechts een derde voor eigen gebruik. We kunnen de capaciteit nog verder opdrijven.”

Afschakelscenario

“Mochten er ondanks die maatregelen echte gastekorten ontstaan, dan volgt in België een afschakelscenario. Bedrijven worden in dat geval eerst afgeschakeld”, verduidelijkt Werner De Decker. “Huishoudelijke klanten en gascentrales krijgen uiteraard absolute prioriteit. Helemaal zonder aardgas zullen we vermoedelijk niet meer komen te zitten.”

Wat betreft de evolutie van de aardgasprijzen is hij minder optimistisch. “We hebben in Europa gelukkig een relatief zachte winter achter de rug. De Europese gasvoorraden staan wel op een laag niveau en moeten, zoals elk jaar, in de zomermaanden opnieuw aangevuld worden om klaar te zijn tegen de volgende winter. De Europese vraag naar aardgas zal dus nog een tijdje op een hoog peil blijven, bij een beperkt aanbod. Dat alles maakt dat we, zolang het conflict in Oekraïne voortduurt, in Europa geconfronteerd zullen blijven met extreem hoge aardgasprijzen.”

