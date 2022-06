Let op met obligaties en bereken de kosten: acht tips om stommiteiten bij het beleggen in fondsen te vermijden

Spaargids.beSta je op het punt om (een deel van) je spaarcenten in een beleggingsfonds te investeren? Kijk dan best eerst eens na of je niet in een van onderstaande valkuilen trapt. Spaargids.be verzamelde acht tips waarmee je weloverwogen keuzes maakt en onaangename verrassingen vermijdt.

1. Met beleggingsfondsen kan je ook geld verliezen

Beleggingsfondsen hebben onmiskenbaar een aantal voordelen: ze laten je toe om je vermogen te spreiden over een groot aantal aandelen of obligaties. Als met één ervan iets fout loopt, hoeft dat niet meteen een grote impact op je investering te hebben. Bovendien worden ze beheerd door professionelen, die de financiële markten dag na dag opvolgen. Iets waar bij jou misschien de tijd, de zin of de kennis voor ontbreekt.

Maar dat betekent niet dat je er blind moet instappen. Zelfs met een sterke spreiding en een professioneel beheer kan je verlies lijden met beleggingsfondsen. Zo keek wie een jaar geleden in Belfius Managed Portfolio Emerging Markets investeerde begin juni aan tegen een verlies van 16,11%.

Heb je je geld nu nodig, dan kan dat dus een dikke tegenvaller zijn. Ook voor beleggingsfondsen geldt dus dat je alleen mag investeren met geld dat je minstens een aantal jaren kunt missen.

Benieuwd welk rendement je kan behalen? Hier vind je een selectie van beleggingsfondsen die Spaargids opvolgt

2. Ook obligaties kunnen in waarde dalen

Als de beurs zakt, dat heeft dat ook gevolgen voor beleggingsfondsen die hun vermogen in aandelen investeren. Daarmee is iedereen het eens. Veel minder mensen weten echter dat je ook kunt verliezen met fondsen die in obligaties beleggen. Ze gaan ervan uit dat obligaties elke dag een beetje intrest opbrengen en dus in waarde zouden moeten stijgen. Dat is ook zo, maar een ander effect kan dit helemaal tenietdoen. Als de rente stijgt, zullen investeerders niet meer bereid zijn om nog oude obligaties, die tegen minder gunstige voorwaarden werden uitgegeven over te nemen, tenzij ze er minder moeten voor betalen en zo toch aan hun beoogde opbrengst komen. Met andere woorden: als de prijs ervan daalt. Bij een sterke stijging van de rente kunnen obligatiefondsen dus terugvallen in waarde. Dat speelt des te sterker als de obligaties nog lang moeten lopen tegen minder gunstige voorwaarden.

3. Wees voorzichtig met de inventariswaarde in de krant

Als je een fonds wil kopen of verkopen, gebeurt dat steeds tegen een prijs die je niet kent. De prijs in de krant loopt achterop. Als je vandaag voor een bepaald uur een fonds koopt dat bijvoorbeeld in aandelen belegt, zal je de inventariswaarde van vanavond moeten betalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de koersen die de aandelen in het fonds halen bij het sluiten van de beurzen. In de praktijk gebeurt de berekening van de inventariswaarde dan ook morgen, waarna de publicatie ten vroegste in de krant van overmorgen staat.

4. Koop een fonds dat aansluit bij je beleggingsprofiel

Ben je een voorzichtige belegger die liever geen grote verliezen oploopt als de financiële markten tegenzitten, kies dan voor een zogenaamd defensief fonds. Maar hou er dan wel rekening mee dat ook de koersstijgingen beperkt zullen zijn. Wie op een hoger rendement rekent, moet met een groter risico kunnen omgaan en dus instemmen met mogelijk hogere verliezen bij tegenwind.

Naast de manier waarop je omgaat met mogelijke verliezen is ook je beleggingshorizon van groot belang. Hoe lang kan je je geld missen? Heb je de centen bijvoorbeeld nodig om binnenkort een auto te kopen, dan hoef je nu niet te beleggen in een aandelenfonds.

5. Let op de munt of het landenrisico

Kijk na waarin je fonds investeert. Is dat in effecten die in een andere munt luiden dan de euro? Dan moet je ook rekening houden met mogelijke stijgingen of dalingen van de wisselkoers.

Of investeert je fonds in bepaalde landen? Ook dat houdt risico’s in. Zo werd de notering van een aantal fondsen die in Russische aandelen investeren recentelijk nog tijdelijk geschorst toen Rusland Oekraïne binnenviel en de beurs van Moskou een tijdlang gesloten werd.

6. Weet wat je koopt

Adviseert je bankier je een bepaald fonds, laat je dan goed uitleggen waarin je precies belegt. Blijf daarbij vragen stellen tot je het begrijpt. Blijft het te complex, doe het dan niet.

Veel beleggers varen blind op het advies van hun bankier, maar vergeten daarbij dat die er vooral belang bij heeft om zijn winkel te laten draaien.

7. Kijk naar de kosten

Wie in fondsen investeert, moet niet alleen rekening houden met eenmalige instapkosten. Maar ook met jaarlijks weerkerende kosten voor het beheer van het fonds en kosten voor de administratie. Zij romen het rendement af. Heb je voor een fonds met hoge kosten gekozen, dan maak je gegarandeerd je bank rijk.

Tip: Kijk hier naar het aanbod aan beleggingsfondsen van de diverse banken

8. Laat je geld niet slapen

Tijden veranderen. Vergeet dus niet om je portefeuille aan beleggingen geregeld onder de loep te nemen. Voldoen je beleggingen nog steeds aan je verwachtingen? Want die kunnen inmiddels veranderd zijn. Misschien is het plan gerijpt om een woning te kopen? In dat geval moet je kunnen terugvallen op je spaargeld. Je hebt dan best geen fondsen meer in portefeuille die hevig in waarde kunnen schommelen.

Of nog: tijdens een periode van algemene rentedaling deden obligatiefondsen het goed. De obligaties die de fondsen in portefeuille hadden en die nog werden uitgegeven tegen hogere rentevoeten werden immers meer waard. Nu het algemene rentepeil stijgt, gebeurt het omgekeerde. Elke verdere stijging van de rente weegt nu op de waarde van de obligaties die je fonds al in portefeuille heeft.

Starten met beleggen? Je kan ook kiezen voor een beleggingsplan bij je bank.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.