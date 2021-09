"Lessen over geld zijn een taboe en dat heeft negatieve gevolgen." Geldexpert pleit voor meer financiële leerstof

Lezen, schrijven, rekenen, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, … Vanaf vandaag wordt het weer volop onderwezen in onze scholen. En toch zijn er onderwerpen die niet of nauwelijks aan bod komen op de schoolbanken. Geldzaken, bijvoorbeeld. Een noodzaak, maar niet op school. Ook onze geldexpert Pascal Paepen heeft in de lagere en middelbare school nooit over geld geleerd. Dat kan en moet anders, vindt hij: “Des te meer je kinderen nu leert over geld, des te minder leergeld ze later zullen betalen.”