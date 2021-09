Leonardo DiCaprio investeert in bedrijven die werken aan kweekvlees

Streamz Passie, liefde en (v)echtscheidingen: deze series over het huwelijk zijn het streamen waard

15 september Sinds maandag 13 september kan je op Streamz terecht voor een stevige portie huwelijksdrama met wekelijks een nieuwe aflevering van ‘Scenes from a Marriage’, een moderne remake van Ingmar Bergmans tijdloze ‘Scener ur ett äktenskap’. Liefde, passie, seks, (v)echtscheidingen en verzoeningen laten niemand onberoerd, en dus vullen wij deze week onze Kijkgids aan met onze favoriete series en films over het huwelijk. Van hartzeer in ‘Marriage Story’ (Netflix) en wraaklustige vrouwen in ‘Why Women Kill’ (Streamz) tot een uitgeblust seksleven in ‘Wanderlust’ (Netflix) en een polyamoreus experiment in ‘You Me Her’ (Netflix).