Leningen alom, met erg kleine marges: "Strengere regulering van woonkredieten nodig" ADN

15 februari 2019

08u21

Bron: Belga 0 Geld Febelfin, de sectorfederatie van de banken, wil dat de Nationale Bank maatregelen neemt om het aantal risicovolle woonkredieten aan banden te leggen. Dat zei ceo Karel Van Eetvelt in De Ochtend op Radio 1.

De Nationale Bank van België (NBB) waarschuwt in haar jaarverslag voor de risico's rond de woonkredieten. Door de hevige concurrentie op de markt kennen de banken nog steeds gemakkelijk leningen toe waarbij ze erg kleine marges hanteren.

De Nationale Bank had vorig jaar al tot meer voorzichtigheid aangemaand. In mei werd daarom beslist dat de Belgische bankensector een extra kapitaalbuffer van 1,5 miljard euro moet aanhouden. Die maatregel was zo opgesteld dat banken met een risicovollere portefeuille aan hypothecaire kredieten verhoudingsgewijs een hogere kapitaalvereiste kregen opgelegd.

“Banken laten zich door elkaar opjagen”

Febelfin blijkt nu zelf vragende partij voor extra maatregelen. "De opmerking van de Nationale Bank is terecht", zei Karel Van Eetvelt deze ochtend. "De banken laten zich door elkaar opjagen, wat normaal is als je dat zuiver economisch bekijkt. Maar dat betekent dat de Nationale Bank met forse maatregelen zal moeten komen. Op dit vlak werkt zelfregulering niet voldoende."

Woning kopen niet voor iedereen haalbaar

Volgens Van Eetvelt moet het signaal worden gegeven dat een woning kopen niet voor iedereen haalbaar is. "Voor een politicus is het moeilijk om tegen een deel van de bevolking te zeggen dat het niet verantwoord is om een lening af te sluiten. Maar ik stel vast dat de maatregelen die tot vandaag werden genomen onvoldoende werken. In bijna elk Europees land neemt de toezichthouder dergelijke maatregelen.”