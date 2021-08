Lenen voor je nieuwe huis: kies je best voor een vaste of een variabele rentevoet?

Groeien, Jobs Welke studie geeft het meeste kans op een job? Dit zegt het schoolver­la­ters­rap­port

1 augustus Duik je in september weer in de studieboeken, hoop je wellicht dat je toekomstige diploma je helpt bij het vinden van een gepaste job. In de ene beroepscategorie werpen je inspanningen op de schoolbanken al gemakkelijker vruchten af dan in de andere. Maar met welk diploma maak je nu het meeste kans op een baan na afstuderen? Jobat.be klopte met deze vraag aan bij Lindsey Marin, stafmedewerker monitoring bij VDAB.