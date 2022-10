Lenen voor energiebesparende werken: via Mijn VerbouwLening of via een energielening bij de bank?

Spaargids.beJe bent van plan energiebesparende werken te laten uitvoeren aan je woning. Om dat te realiseren, wil je een lening aangaan. Maar welke lening biedt de beste oplossing? En voor welke kom je in aanmerking: een lening bij de bank of een renteloze lening van de overheid? Spaargids.be plaatst beide opties naast elkaar in deze tijden van hoge energieprijzen .

Mijn VerbouwLening

Isoleren, zonnepanelen plaatsen, een warmtepomp installeren: stuk voor stuk interessante projecten om je energiekosten een halt toe te roepen. Alleen heeft niet iedereen daar het budget voor. Om die reden geeft de overheid je de mogelijkheid om renteloos te lenen.

Wie in Vlaanderen woont kan terecht op de webpagina van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/mijn-verbouwlening. Mijn VerbouwLening is een renteloze lening. Ze bundelt twee leningen die vroeger al bestonden: de energielening en de energielening+. Mijn VerbouwLening laat toe renteloos tot 60.000 euro te lenen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op Mijn VerbouwLening moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat die uitgebreide voorwaarden in detail zijn, lees je na op de website van Mijn VerbouwLening. Goed om te weten is dat de lening alleen beschikbaar is voor:

• Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie

• Particuliere verhuurders

• Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

• Niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bv. vzw’s)

• Verenigingen van mede-eigenaars.

Op enkele uitzonderingen na moet de woning op de aanvraagdatum van de lening minstens vijftien jaar oud zijn. Een belangrijke uitzondering hierop is voorzien voor investeringen in een zonneboiler, (hybride) warmtepomp of zonnepanelen. De enige voorwaarde is dan dat de woonst vóór 2014 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten. Verder specifieert de website de bedragen die je per type werk maximaal kunt lenen.

Renteloze lening

Welke bedrag je effectief via Mijn VerbouwLening mag lenen en met welke looptijd, hangt af van je individuele situatie en terugbetalingscapaciteit. Dat checkt het Energiehuis: het initiatief van de Vlaamse overheid dat je wegwijs maakt in de verschillende (steun)maatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken. Op basis van wat het Energiehuis beslist, kan je lenen voor een bedrag van minimaal 1.250 euro tot maximaal 60.000 euro met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar. De lening is renteloos, tenzij de wettelijke rente boven de 3% stijgt. De wettelijke rente wordt één keer per jaar aangepast en is de rente die een schuldeiser mag vragen wanneer een schuldenaar, ondanks sommatie, nalaat te betalen. Voor 2022 bedraagt die 1,5%.

Via het Energiehuis van je gemeente kan je tot eind 2026 een Mijn VerbouwLening aanvragen. Loopt er al zo’n lening, dan kan je er geen tweede aanvragen. Hoe lang het duurt voordat je lening is goedgekeurd, hangt af van het Energiehuis van je gemeente en het aantal aanvragen dat het moet verwerken. Om een lening aan te vragen, volstaat het de offertes in te dienen. De uitbetaling van de lening gebeurt pas na overhandiging van de facturen.

Er is een overgangsmaatregel voorzien voor facturen vanaf 1 juli 2022. Ook die kunnen dienen voor Mijn VerbouwLening, op voorwaarde dat je de lening voor 1 november 2022 aanvraagt.

Alternatief: energielening bij de bank

Ook bij de bank kan je terecht voor een lening voor energiebesparende werken. Zo’n energielening is er niet renteloos. Het bedrag dat je leent hoef je echter niet altijd voor de volle 100% aan energiezuinige investeringen te besteden. Vaak gaat het om een bepaald percentage van de factuur van de werken. Dat percentage verschilt per bank. Het betekent dat meer zaken in aanmerking komen voor de lening, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van een oude stookketel. Het bedrag dat je bij de bank leent kan ook hoger zijn dan het maximumbedrag van 60.000 euro via Mijn VerbouwLening van de overheid.

Welke bank biedt de voordeligste rentevoet? Vergelijk hier de tarieven van verschillende energieleningen.

Geen maximumbedrag per categorie werken

Wie meer verdient dan het maximale inkomen om in aanmerking te komen voor een Mijn VerbouwLening, kan bij de bank een energielening afsluiten. De bank houdt ook geen rekening met je gezinssamenstelling, zolang de kredietinstelling oordeelt dat je over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt. Ook zelfstandigen kunnen voor een energielening banken aanspreken.

Het voordeel van een energielening bij de bank is dat je per categorie werken niet gebonden bent aan een maximumbedrag, zoals dat soms het geval is bij Mijn VerbouwLening. Zo goed als elke bank biedt energieleningen aan. Welke energielening voor jou het meest geschikt is, kan je uitpluizen via de vergelijker van Spaargids.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

