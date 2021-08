Lenen voor een tweede verblijf: hoe gebruik je beleggingen als onderpand?

Tot 2.000 miljard euro verlies mogelijk door trage vaccinatie­cam­pag­ne op mondiaal vlak

25 augustus Door de trage uitrol van de vaccinatiecampagne in vele ontwikkelingslanden en groeilanden kan de komende drie jaar wereldwijd zowat 2.300 miljard dollar, of bijna 2.000 miljard euro, verloren gaan. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van The Economist Intelligence Unit (EIU).