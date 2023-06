Lenen op 20 in plaats van 30 jaar door de hoge rentevoeten: zoveel euro extra betaal je aan het einde van de rit

Spaargids.beVoor veel mensen is de aankoop van een eigen woning een pak moeilijker dan voorheen. Niet alleen liggen de prijzen van het vastgoed hoog, ook de gestegen intrestvoeten op een woonlening zorgen voor een bijkomend obstakel. Biedt een krediet met een langere looptijd een uitweg of verlengt dat alleen maar de lijdensweg? Spaargids.be maakte de vergelijking.

Terugbetalingstermijnen

Bij marktleider BNP Paribas Fortis bedroeg de gemiddelde terugbetalingstermijn 223 maanden voor wie in 2022 een woonlening afsloot. Dat is zowat 18,5 jaar. Maar dat gemiddelde maskeert grote verschillen.

55-plussers betalen hun lening gemiddeld op 114 maanden terug. Jongeren tot 30 jaar doen er daarentegen 272 maanden over. Dat is al 22 jaar en 8 maanden. Is er maar één kredietnemer, dan bedroeg de terugbetalingstermijn voor woonleningen die vorig jaar bij de grootste bank van het land werden afgesloten 221 maanden.



Welke leningen sluiten kopers af? Kom de beste tarieven te weten, gedeeld door de bezoekers van Spaargids.be.

Het zal dit jaar wellicht niet korter zijn. Wie begin 2022 een lening afsloot, kon dat nog tegen een aanzienlijk lager tarief dan wie dat eind vorig jaar of begin dit jaar deed. Dat maakt dat ze toen makkelijker in een korte periode terugbetaalbaar was.

De Nationale Bank is zich trouwens bewust van die situatie. Bij de aanbevelingen in haar rapport over de stabiliteit van de Belgische banken raadde ze de instellingen aan voldoende buffers te voorzien, zodat ze konden inspelen op de vraag om hypotheekleningen met een langere looptijd toe te staan.

Maar is dat wel interessant: kiezen voor een langere terugbetalingsduur? Of is de uiteindelijk rekening te zwaar?

Tip: Wil je een woning bouwen en moet je daarvoor een lening afsluiten? Dan moet je met enkele zaken extra rekening houden. Dat is vooreerst de opnametermijn. En ten tweede: de reserveringsprovisie die je moet betalen. Wij helpen je hiermee op weg.

Op 20 jaar

Veronderstel dat je 250.000 euro wil lenen. Als je dat nu zou doen, moet je rekening houden met een rentevoet van zowat 3,60%, indien je tussen 80% en 100% van de waarde van je pand zou lenen. Dat betekent dat je gedurende 240 maanden telkens 1.455,29 euro zou moeten afbetalen. Na twintig jaar zou je dan, naast het terugbetaalde kapitaal van 250.000 euro, in totaal 99.270 euro aan intresten hebben opgehoest.

Op 25 jaar

Misschien vind je die 1.455,29 euro te zwaar? In dat geval zou je je bankier kunnen vragen om de lening over 25 jaar te spreiden. Je zal dan wel met een hoger tarief rekening moeten houden. Momenteel is dat zowat 3,70%. Het zorgt ervoor dat je 300 maanden lang 1.270,23 euro moet aflossen. Na afloop zal je in totaal 131.069,70 euro aan intresten hebben betaald.

Op 30 jaar

Mogelijk is ook die afbetaling nog te zwaar. Dan kunnen we eens kijken wat een afbetaling over dertig jaar geeft. Het tarief stijgt in dat geval momenteel naar zowat 4,20%. Het levert je 360 afbetalingen van 1.211,08 euro op. Na afloop zal je in totaal 185.988,97 euro aan intresten hebben betaald.



Lees ook: BNP Paribas Fortis wil het voor jongeren en klanten met een bescheiden inkomen makkelijker maken om een lening op dertig jaar af te sluiten.

Conclusie

Indien je je lening van 250.000 euro met tien jaar verlengt, zakt je maandelijkse afbetaling met zowat 244 euro per maand. Voor wie met een lening op twintig jaar op het randje van zijn mogelijkheden zit, kan dat inderdaad het verschil maken. Maar de kostprijs ervan is zwaar: uiteindelijk moet je bijna 55.000 euro extra aan intresten betalen.

Wat met de schuldsaldoverzekering?

Als je opteert voor een langere looptijd, hou dan niet alleen rekening met de hogere intrestfactuur, maar bekijk eveneens de gevolgen voor je schuldsaldoverzekering. Als je vijf of tien jaar langer leent, betekent dit voor de verzekeraar dat hij ook vijf of tien jaar langer een risico op overlijden moet dekken. De kans dat je tijdens de afbetalingsduur overlijdt, neemt dus toe en zal zich vertalen in hogere premies.



Tip: Hier kan je - gratis en vrijblijvend - offertes voor een schuldsaldoverzekering aanvragen.

Inflatie is voor één keer goed nieuws

Gelukkig is er niet alleen een negatieve kant aan een lening op langere termijn, maar ook een positieve. De inflatie zorgt ervoor dat je afbetaling elk jaar wat minder zwaar wordt om dragen. Je afbetalingen blijven immers vast, terwijl je inkomen geregeld aan de index wordt aangepast.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.