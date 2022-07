Lastminute nog een ticket kopen voor Tomorrowland? Dit zijn je (povere) opties

Bitcoin verliest vierde dag op rij aan waarde en zakt tot 19.200 euro

De bitcoin is dinsdag weer onder de 20.000 dollar gezakt. De cryptomunt verloor voor de vierde dag op rij aan waarde, terwijl de munt in de periode daarvoor juist weer aan een voorzichtige opmars bezig was. Op dinsdag speelde bitcoin 5,6 procent kwijt tot 19.275 dollar (circa 19.200 euro).

12 juli